El gobierno de Castro gastaba L. 3 millones mensuales en periódico “Poder Popular”

Tegucigalpa – El director de medios estatales, Jairo Rivera Mena, anunció el inicio de un proceso de reestructuración en los medios de comunicación del Estado, que incluye la desaparición del periódico Poder Popular y el lanzamiento del nuevo Diario Nacional de Honduras en formato completamente digital.

– Nuevo gobierno elimina “Poder Popular” y lanza Diario Nacional Digital en reingeniería de medios estatales.

Rivera Mena explicó que esta transformación busca “subsanar” irregularidades administrativas y financieras detectadas en los primeros días de gestión, así como iniciar “una nueva era” en los medios estatales.

Deudas millonarias y exceso de personal

El funcionario detalló que se han identificado deudas millonarias correspondientes a pagos no realizados durante 2025, además de incumplimientos en aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

Asimismo, señaló que existe una sobrecontratación de personal en los tres medios estatales, con un estimado preliminar de alrededor de 500 empleados supernumerarios, aunque aclaró que aún no se cuenta con la cifra definitiva.

“Estamos claros en la visión que se nos ha encomendado. Vamos a reducir la cantidad de personal y ordenar administrativamente los medios”, afirmó.

Fin de la edición impresa

Una de las primeras decisiones fue eliminar el periódico Poder Popular, que —según Rivera Mena— representaba un gasto mensual superior a los tres millones de lempiras en impresión, realizada en las instalaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

El funcionario relató que al asumir funciones encontraron numerosas cajas con ejemplares impresos sin distribuir, lo que calificó como un gasto innecesario “que da mucho pesar”, para las finanzas públicas.

Más de 70 personas estaban asignadas a la elaboración del rotativo, cuyo costo mensual era considerado elevado y, según el nuevo director, estaba orientado más a la defensa gubernamental que a la promoción institucional.

Nueva etapa digital y fortalecimiento de Canal 8 y Radio Honduras

En sustitución, nace el Diario Nacional de Honduras, que operará únicamente en formato digital para reducir costos y adaptarse a las nuevas dinámicas informativas.

Además, se anunció el fortalecimiento de la Televisión Nacional de Honduras en la frecuencia de Canal 8, y la Radio Nacional de Honduras que lleva décadas al servicio del pueblo hondureño, como parte de la reingeniería integral de los medios estatales.

Rivera Mena reiteró que el objetivo es sanear las finanzas, modernizar la estructura y garantizar que los medios públicos cumplan una función informativa eficiente y sostenible para el Estado. LB