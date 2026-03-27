El gobierno anuncia nueva etapa en administración de Joya Grande tras firma de convenio

Tegucigalpa – El zoológico Joya Grande inició este jueves una nueva etapa bajo la administración del Estado, tras la firma de un convenio interinstitucional que marca un hito en la recuperación de bienes incautados para ponerlos al servicio del pueblo hondureño.

El acuerdo fue suscrito por la directora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Elizabeth Rodríguez, la designada presidencial Diana Herrera y el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, como parte de un esfuerzo articulado para transformar este espacio en un referente nacional.

De acuerdo con el documento, el Estado mantendrá el control legal y patrimonial del bien a través de la OABI, mientras la Presidencia asume la coordinación operativa, la planificación funcional y la supervisión del cumplimiento de los objetivos públicos asociados al complejo.

Durante esta etapa, Joya Grande funcionará como un espacio multifuncional que incluye el resguardo de fauna silvestre decomisada, un centro de rehabilitación de vida silvestre, un área de educación ambiental abierta al público, investigación científica supervisada y un parque ecológico de acceso controlado.

Durante su intervención, la titular de la OABI, Elizabeth Rodríguez, destacó que Joya Grande deja atrás su pasado vinculado a estructuras del crimen organizado para convertirse en un activo público funcional, enfocado en la educación, la ciencia, la conservación ambiental y el sano esparcimiento de las familias hondureñas.

“Hoy Honduras envía un mensaje: estamos transformando un bien decomisado en un activo público funcional. Este es un espacio de aprendizaje, de investigación y de turismo responsable, donde niños, jóvenes y adultos pueden comprender el valor de nuestra biodiversidad”, detalló Rodríguez.

Refirió que este proyecto tendrá un impacto directo en la economía local, al dinamizar el turismo interno, generar oportunidades y reactivar actividades en beneficio de las comunidades cercanas.

Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, resaltó la importancia del trabajo interinstitucional y la veeduría como elementos clave para garantizar la transparencia en este proceso.

“Cuando todos estamos bajo un mismo esfuerzo, las cosas se pueden proyectar a un futuro mucho mejor. Este espacio tiene un alto potencial y puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo del municipio”, afirmó.

De su lado, la designada presidencial Diana Herrera calificó este momento como “un nuevo amanecer”, señalando que la recuperación de Joya Grande representa una oportunidad para impulsar el desarrollo ambiental, educativo y turístico del país.

“Este no es solo un evento protocolario, es el inicio de una nueva etapa. Un espacio donde las familias podrán compartir, los niños aprender y donde se promoverá el respeto por la vida y nuestro entorno”, enfatizó.

Herrera también hizo un llamado a la población a visitar el lugar, destacando su riqueza natural y el potencial para fortalecer el sentido de identidad y orgullo nacional.

Actualmente, el complejo opera con 27 empleados, cuenta con infraestructura básica para atención al público, caseta de seguridad, control de ingresos, riqueza de fauna, diversidad espacios de esparcimiento y mantiene tarifas accesibles: L. 250 adultos, L. 150 niños y L. 180 tercera edad. JS