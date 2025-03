El general Vásquez puede presentarse voluntariamente, si así lo considera, dice su defensa

Tegucigalpa – El abogado Percy Elvir, del equipo legal de los exjerarcas militares Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto dijo este miércoles que el hecho de que Vásquez Velásquez no se presentará a la audiencia programada este día en vista de que no existe un escrito al respecto no retrasa la defensa de Cervantes y Puerto, quien en las últimas horas se presentaron voluntariamente ante la justicia.

“No afecta en nada ya que la acción va separada puesto que el general Vásquez Velásquez no se hace presente a la audiencia de igual forma él podrá hacerlo en cualquier momento del proceso”, afirmó.

Elvin indicó además que si bien es cierto, existe una orden de captura en contra del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, en cualquier momento él podrá hacer la presentación voluntaria en tanto su cuerpo de defensa así lo estima conveniente y “considerando las circunstancias, de las cuales ellos deben tomar precaución en el sentido de que si él ha manifestado en su momento que teme por su vida, establecer las circunstancias correspondientes”.

El profesional del derecho afirmó que el cuerpo de defensa está consensuando si harán uso de la acción de amparo, aunque también dijo que están viendo las circunstancias y están viendo que es lo que les conviene.