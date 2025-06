General Roosevelt debería estudiar cómo evitar errores garrafales y no “analizar” a la prensa: nuevo presidente de CPH en zona norte

Tegucigalpa – “Hoy estamos siendo estudiados por algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), el jefe de las FFAA debe estar haciendo el estudio de cómo trabajar para no cometer errores garrafales”, expresó el nuevo presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) en la zona norte, Eduardo Coto Tábora.

Al ser juramentado como presidente del CHP, Coto Tábora aseguró que los agremiados del norte tendrán las puertas abiertas para apoyar las causas de la prensa, para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa junto a sus compañeros de la junta directiva.

“Hoy hay que dejar un mensaje claro también, como nunca antes visto, por el trabajo que incomoda, hoy los periodistas estamos siendo, entre comillas estudiados y nos están relacionando con el crimen organizado por algunos miembros, no todos de las FFAA”, expresó el experimentado comunicador.

Coto Tábora señaló que el estudio que debe estar haciendo el Jefe del Estado Mayor de la FFAA, general Roosevelt Hernández es el de cómo debe de trabajar para que no se cometan los errores garrafales en sus funciones constitucionales como jerarca militar de tener la custodia y distribución del material electoral.

“Señor Hernández, el 9 de marzo usted salió aplazado, muy aplazado con notas bajas y llegó a lo más bajo: la credibilidad construida de las grandes Fuerzas Armadas”, algo que recordó ha apostado.

El nuevo presidente de los periodistas en la zona norte prometió que “siempre estaremos para defender las causas de los periodistas”, y le reiteró al jefe de las FFAA que está aplazado al exigir que “demuestre capacidad, y sobre todo dele respuesta al pueblo hondureño, dele garantía al pueblo hondureño de que las elecciones del 30 de noviembre, las urnas no andarán del timbo al tambo como ocurrió en Tegucigalpa y ustedes rebotando buscándolas”.

Coto Tábora enfatizó que tanto los hondureños como la comunidad internacional, a través de sus representaciones diplomáticas, entre ellas la embajada de los Estados Unidos de América y la Unión Europea exigen elecciones transparentes, “y eso esperamos, y esperamos también las propuestas de los políticos para que el pueblo hondureño salga adelante”, agregó.

Defensa del gremio

El periodista también mencionó durante su discurso de toma de posesión que el general Hernández se tomó una fotografía con Vladimir Padrino López, alguien que es buscado por los Estados Unidos y por quien se ofrece una millonaria recompensa.

“Si eso le ha molestado, utilice el sentido común para que no se le critique y no venga a decir que era la reunión de Estado”, le recomendó Coto Tábora al jefe militar al tiempo que le pidió no olvidar que él es el jefe de las FFAA de Honduras y que la constitución le da facultades, “no siga haciendo trabajo de activistas, dele el papel que las FFAA, en elecciones pasadas, ha demostrado”.

En tanto, al gremio periodístico, Coto Tábora le prometió que “hoy más que nunca, no podemos estar todos al 100 % con nuestras ideas, pero sí tenemos que estar unidos para defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y, sobre todo, al gran Colegio de Periodistas de Honduras. Aquí dejamos de ser analistas o independientes, ahora somos los representantes de todos los periodistas especialmente en la zona norte del país”, afirmó. VC