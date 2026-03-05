El general Muñoz asume la DLCN en plena reconfiguración del narco 



Tegucigalpa – La juramentación del general en retiro Ramiro Fernando Muñoz como nueva cabeza de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), representa un giro clave en la estrategia hondureña frente al crimen organizado, en un momento de fuerte reacomodo del narcotráfico en América Latina tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Muñoz, de 58 años, acumuló más de tres décadas en las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), hasta que dijo no está dispuesto a obedecer órdenes ilegales. Pocos días después fue separado de sus últimos cargos, primero de la Policía Militar y unos meses más tarde de la dirección del sistema penitenciario del país.

Muñoz, un general de mano dura que salió de las Fuerzas Armadas purgado por el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto, el hoy general retirado Roosevelt Hernández, ha forjado la imagen de un hombre fuerte, con carácter y que contaba con liderazgo en la oficialidad había salido al exterior, tras su salida de la institución armada.

Su experiencia clave incluye roles en centros penales , donde dirigió la seguridad en prisiones de máxima seguridad como El Progreso, El Pozo, La Tolva y Tamara, y su paso por la Policía Militar de Orden Público (PMOP) estos últimos en el gobierno de Xiomara Castro.

En la PMOP, lideró operativos contra pandillas y narcotráfico en el norte del país, zona clave para el paso de cocaína desde Colombia hacia México además de los masivos hallazgos y destrucción de plantaciones de cocaína, lo que hizo que en la reconfiguración de países productores de cocaína apareciera Honduras, que hasta entonces sólo figuraba como país de tráfico y paso de drogas.

Fuentes oficiales destacan su reputación en inteligencia y operaciones tácticas.

La región en el contexto del narcotráfico

La muerte de “El Mencho” eel pasado mes de febrero, confirmada por autoridades mexicanas y la DEA, ha desatado una pugna sucesoria en el CJNG.

Analistas de Insight Crime reportan que facciones rivales como el Cártel de Sinaloa buscan expandir influencia en Centroamérica, aprovechando rutas hondureñas como la costa atlántica y el río Patuca.

Mientras en Honduras persisten desafíos: aunque se destruyen cotidianamente grandes plantaciones de coca, el 2025 apenas se incautaron 1 mil 562 kilos de cocaína y un millón de plantas de arbusto de coca y en lo que va del año se han incautado 392 kilos de coca y más de 130 mil arbustos de hoja de coca , nunca o casi nunca hay capturas.

Muñoz fue nombrado en la DLCN por el Fiscal General.

Muñoz asume la DLCN debilitada con Fiscalía cómoda

La institución enfrenta críticas por falta de tecnología y coordinación con la DEA, pese a apoyo e iniciativas de la cooperación.

Muñoz, dijo un experto que trabaja en la lucha antidrogas, debe poner en sus prioridades la inteligencia financiera y atacar el lavado de activos que mueve millones de dólares anuales en Honduras, de acuerdo a informes especializados.

Igualmente de retomar la lucha orquestada y fortalecer las alianzas con sus fronterizos aliados como Guatemala y, si fuera posible, con El Salvador, especialmente en la era post-Mencho, indicó el experto.

Nelson Castañeda, de ASJ.

Evitar injerencia e infiltración

El director de seguridad y justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, dijo a Proceso Digital que el general Muñoz también debería alejar la injerencia política y criminal de la DLCN, promover un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, remover a personal que no tenga la capacidad y evitar la infiltración del crimen organizado.

Castañeda indicó que debe contar con todas las herramientas necesarias de defensa y seguridad, innovación tecnológica, tener logística y recuperar las relaciones internacionales en investigación y acuerdos de cooperación y colaboración para desarticular las estructuras criminales.

Castañeda consideró que el nombramiento del general Muñoz en la DLCN debe ser alcanzar la vara que dejó el general Julián Arístides González, asesinado el 8 de diciembre del 2009.

El exjuez Félix Ávila.

Voluntad política

De su parte, el abogado penalista Félix Ávila dijo a Proceso Digital que aunque considera positivo el nombramiento del general Ramiro Muñoz al frente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), se requiere de voluntad política.

“La lucha contra la criminalidad en todos sus órdenes especialmente en la criminalidad organizada para fines de narcotráfico depende de la voluntad política”, expresó.

En ese contexto, dijo que debe existir sintonía, es decir que todo el andamiaje del Estado quiera luchar contra la narcoactividad.

De lo contrario, poco o nada puede hacer el general Muñoz al frente del DLCN.

Destacó que el general Muñoz tiene la formación y el carácter para estar al frente del DLCN, pero si no es acompañado por otros órganos estatales como la Policía Nacional, sistema de inteligencia y cuerpos de seguridad, nada podrá hacer en la lucha contra el narcotráfico.

El problema de la voluntad política depende de que no se tenga compromiso con nadie, puede ser muy bueno el general pero si los mandos superiores están comprometidos, nada se puede hacer.

La lucha contra el narcotráfico es compleja porque se requiere capacidad de mando, pero también inteligencia y logística, si una falta la lucha es nula.

El general (r) Ramiro Múñoz fue el encargado de las cárceles hondureñas.

Perfiles militares

Así, el nombramiento del general Muñoz refleja una apuesta del gobierno de Asfura y sus aliados, más allá que de la misma Fiscalía, por perfiles militares que den resultados y logren adecentar el creciente narcotráfico en el país y la región.

El 2027 estará marcado por elecciones en México y una inestable frontera sur, Honduras podría volverse, aún más acentuado, punto clave en la nueva ruta narco.

De tal modo que Muñoz hereda la presión de liderar investigaciones complejas, perseguir el lavado de activos y resistir presiones políticas y criminales, en un entorno regional marcado por la caída de “El Mencho” y la posible recomposición de alianzas entre carteles mexicanos y socios centroamericanos y colombianos.

De sus acciones depende en gran medida, lo que ocurra en este país en los próximos meses en la seguridad interna, pero además, en la región en un momento donde las estructuras de los barones de la droga se recomponen. (PD)