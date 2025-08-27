El gasto en burocracia administrativa del gobierno es de L. 15.8 mil millones, según el Cohep

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) detalló este miércoles que el gobierno ha gastado 15 mil 801 millones de lempiras en remuneraciones de la burocracia administrativa.

Señaló que el gasto salarial total creció 33.8% entre 2022 y 2025 para la Administración Central, el componente de burocracia administrativa lo hizo en 46%.

“Esta diferencia puede estar asociada a un aumento en la cantidad de plazas administrativas o a mayores ajustes salariales en el personal durante estos años”, cita el boletín económico del Cohep.

El término de burocracia administrativa se refiere al aparato del Estado conformado por la Administración Central, responsable de ejecutar funciones de gestión pública.

Esto incluye al personal y el gasto asociado a secretarías, direcciones, agencias y entes reguladores.

En ese sentido, desglosó que en 2022 el salario aprobado fue de 59 mil 817.9 millones de lempiras, y el gasto burocrático fue de 10 mil 827.4 millones, por lo que un 18 % del presupuesto fue en salarios.

Para 2023, los recursos destinados para salarios fueron de 66 millones 655.4 millones de lempiras, y el gasto en burocracia fue de 11 mil 764.1 millones de lempiras, lo que representa un 18 % sobre salarios.

Mientras que en 2024, el presupuesto aprobado para salarios fue 74 mil 842.2 millones de lempiras, y el gasto en burocracia fue de 12 mil 926.7 millones de lempiras, el porcentaje sobre salarios fue de 17 %.

Para el presente año, el salario aprobado es de 80 mil 011.7 millones de lempiras, y el gasto en burocracia de 15 mil 801.1 millones de lempiras, el porcentaje sobre salarios es de 20 %.

El Cohep subrayó que el crecimiento del gasto en personal administrativo refleja una expansión burocrática que no necesariamente responde a prioridades estratégicas del país.

En lugar de destinar más recursos a plazas y salarios, se debe priorizar inversión en infraestructura, digitalización y políticas que impulsen la productividad, exhortó el gremio del sector privado. AG