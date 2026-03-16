“El gane es histórico, 23 de 26 capítulos obtuvo el Frente Patria y Justicia”: Olbin Sarmiento

Tegucigalpa – Con una diferencia de más de tres mil 900 votos, y ganando 23 de los 26 capítulos, el abogado Olbin Sarmiento se convirtió en el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras para el periodo 2026-2028.

En entrevista con Proceso Digital, Sarmiento dijo que la afluencia de abogados a votar fue menor que en los comicios pasados porque en esta elección no había una influencia política.

“Esto me hace sentir bien porque es un gane del Colegio de Abogados, hubo un acompañamiento de los agremiados sin importar un partido político”, sostuvo.

Afirmó que este gane del Frente Patria y Justicia es histórico porque se ganaron 23 de los 26 capítulos en todo el país, en las elecciones pasadas se sacaron 11, en total la diferencia fue de tres mil 900 votos ante el Frente Reivindicador Democrático que postulaba a Mario Urquía.

Indicó que en la capital se ganaron todas las mesas de votación.

Los capítulos donde no se obtuvo el triunfo fue en Tocoa, Colón, El Progreso en Yoro y Danlí en El Paraíso, en este último no dejaron que el Frente Patria y Justicia estuviera en el centro de votación.

“A nivel de junta directiva nacional tenemos una buena representación en los propietarios”, dijo.

Aseguró que triunfó el Frente Patria y Justicia, pero que él presidirá el CAH para todos los abogados.

Sarmiento tomará posesión de su cargo el próximo 30 de abril, día que se conmemora el Día del Abogado hondureño. IR