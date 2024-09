El gafe de Lukaku en datos

Leipzig (Alemania).- Romelu Lukaku es oficialmente el hombre gafe de la Eurocopa. Es un título poco edificativo para un delantero que es el máximo goleador histórico de Bélgica y que sufre un atasco preocupante de cara a las porterías rivales. No ha marcado ningún gol en sus dos primeros partidos y sigue la tendencia de anteriores grandes citas como el Mundial de Catar o la final de la Liga de Campeones, en las que se marchó de vacío con errores de bulto. Sus datos, son reveladores.

Primero, hay que decir que Lukaku sí acierta. En realidad, en esta Eurocopa ha marcado goles, aunque no subieron al marcador porque fueron anulados. En su estreno ante Eslovaquia celebró dos, pero el VAR intervino para anular uno por fuera de juego y el otro por una mano previa de su compañero Jérémy Doku. Después, en su segundo encuentro contra Rumanía, marcó otro, pero de nuevo la tecnología frenó la celebración de Lukaku, que por milímetros, por la punta de una bota, estaba en posición incorrecta.

Y cuando no ha dado en la diana, sus estadísticas rebelan que lo ha intentado en infinidad de ocasiones. Por ejemplo, en el apartado de disparos, sólo es superado por Cristiano Ronaldo. Lukaku ha intentado marcar en ocho ocasiones, una menos que el atacante de Portugal. Su puntería está más afinada que la de Cristiano, porque es el jugador que más veces ha encontrado portería en sus intentos. Hasta en cinco ocasiones tiró entre los tres palos y siempre se encontró con una parada el eslovaco Martin Dubravka o del rumano Florin Nita.

Líder en goles esperados

También es el jugador de la Eurocopa con el EX (abreviatura en inglés de ‘Expected goals’, ‘goles esperados’) más alto. El EX es un dato relacionado con los disparos a portería, sólo que evalúa de 0 a 2 el valor de cada intento por su peligrosidad. Es decir, no es lo mismo si un futbolista tiene una opción de marcar a dos metros a puerta vacía que si otro lo intenta con un disparo a 35 metros de distancia. La estadística básica indicará que ambos son disparos a portería, pero los goles esperados asignan un valor a cada disparo para explicar las diferencias.

Y en ese ratio, oportado por BeSoccer, Lukaku es el líder de la Eurocopa con un valor muy elevado, 1,88, por delante del esloveno Andraz Sporar (1,61), del checo Patrick Schick (1,54), del serbio Alexandar Mitrovic (1,38) y de Cristiano Ronaldo (1,28). El resultado de tantas oportunidades que el EX aporta que fueron clarísimas, fue de cero goles. La nada, el vacío.

Lukaku, además, ha provocado que los porteros de la Eurocopa se luzcan a su costa. Si se compara la media de paradas que ha provocado por partido en su temporada con el Roma con la misma media en la Eurocopa, la diferencia es enorme. Durante el curso 2023/24, generó 0,50 paradas por cada 90 minutos. En la Eurocopa, el dato se eleva hasta las 2,50 paradas por partido.

La falta de acierto de Lukaku en esta Eurocopa se extiende a sus seis últimos encuentros en las grandes citas con Bélgica, porque en ese número de partidos, entre los dos que ya ha disputado en Alemania, los tres de la fase de grupos del Mundial de Catar y los octavos y los cuartos de la pasada Eurocopa, sólo ha metido un gol y fue de penalti a Italia. Para el recuerdo, quedaron los innumerables fallos ante la portería de Croacia en un partido que acabó sin goles y que dejó fuera a Bélgica de la pasada Copa del Mundo.

Sin explicación a su falta de suerte

¿Cuál es la causa de tanta ausencia de gol? Ni su entrenador, Domenico Tedesco, lo sabe: «En el primer partido se vio que no tuvo fortuna por dos milímetros (se refiere al gol anulado por fuera de juego). La mano no es clara todavía. No sé si fue o no. Y ha marcado tres goles y los tres anulados. Luego, el portero también apareció. O el defensa, salvando goles en el último momento. No creo que haya una razón específica que explique esto», aseguró.

Sin embargo, es verdad que Lukaku, en el partido ante Rumanía, aunque no marcó ningún gol sí que firmó un gran partido. Fijó a la defensa rival como sólo él sabe hacerlo y ejerció de boya para dar salida a sus compañeros atrayendo centrales. Y, además, suya fue la asistencia en el tanto que abrió el partido a los dos minutos, obra de Youri Tielemans.

Sus compañeros saben, o por lo menos creen, que Lukaku se reencontrará con el gol. El defensa Arthur Theate, ese domingo, se mostró seguro de las opciones de su compañero: «Ese fuera de juego de Romelu contra Rumanía es difícil de aceptar, pero tienen una buena mentalidad. Hizo los movimientos correctos y marcará muchos más goles», dijo en rueda de prensa.

Ahora, Bélgica se juega su futuro en la Eurocopa con un duelo clave frente a Ucrania. Todos los equipos en su grupo, incluidos Eslovaquia y Rumanía, tienen tres puntos. Los cuatro, se jugarán el pase a octavos de final en la última jornada de la fase de grupos. Lukaku, necesitado por su selección, intentará romper un gafe que le persigue desde el Mundial de Catar y que dos años después no ha conseguido quitarse de encima. Ucrania sería el equipo perfecto ante el que terminar con su mala suerte. EFE/ir