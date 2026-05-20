«El futuro de Taiwán no puede ser decidido por fuerzas externas», afirma su presidente

Taipéi – El futuro de Taiwán «no puede ser decidido por fuerzas externas», sino por los 23 millones de habitantes de la isla, aseguró este miércoles el presidente taiwanés, William Lai, en un contexto de crecientes tensiones entre Taipéi y Pekín.

«Taiwán es un miembro responsable de la comunidad internacional, no una fuerza desestabilizadora, y está dispuesto a entablar intercambios saludables y ordenados con China bajo los principios de igualdad y dignidad, pero rechaza firmemente los esfuerzos del ‘frente unido’ que presentan la ‘unificación’ bajo el disfraz de la paz», aseveró Lai desde la Oficina Presidencial de Taipéi.

En un discurso con motivo del segundo aniversario de su mandato, Lai subrayó que mantener la paz y la estabilidad y evitar que «fuerzas externas» cambien el statu quo son los «objetivos estratégicos» de Taiwán, una democracia gobernada de forma autónoma y considerada por Pekín como «parte inalienable» del territorio chino.

El mandatario recalcó que su Gobierno está aumentando el gasto militar -que este año superará el 3 % del PIB de la isla- porque es «más consciente que nunca» de las «amenazas» a las que se enfrenta; no para «provocar un conflicto, sino para evitar una guerra».

«Estamos reforzando nuestra autodefensa no para escalar las tensiones, sino para proteger a la población. Estamos cooperando con países de ideas afines no para confrontar con nadie, sino para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en el Indopacífico», afirmó.

Lai también aprovechó su intervención para recordar que este 2026 se cumplen treinta años de las primeras elecciones presidenciales por voto directo en Taiwán y que, desde entonces, la sociedad ha demostrado que la democracia es «madura e irreversible».

«A lo largo de los treinta años transcurridos desde el inicio de las elecciones presidenciales directas, el pueblo taiwanés ha demostrado una y otra vez al mundo, a través de su voto, que aprecia la paz pero no renunciará a la libertad; que está dispuesto a dialogar, pero no aceptará ser rebajado; y que busca la estabilidad, pero no sacrificará su soberanía ni su modo de vida democrático», manifestó Lai.

«Esta es la línea roja de Taiwán y la posición más clara de Taiwán ante el mundo», agregó.

Estas declaraciones se producen días después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, mantuvieran una reunión en la que abordaron, entre otros temas, la situación de Taiwán.

En una entrevista emitida por la cadena Fox News, Trump comentó que habló con Xi sobre Taiwán «toda la noche» y dejó en el aire la aprobación de un importante paquete de armas para la isla, al subrayar que se trata de una «muy buena ficha de negociación» para Washington.

El republicano también expresó su rechazo a una eventual declaración formal de independencia de Taiwán ya que, afirmó, no quiere que se produzca una «guerra». JS