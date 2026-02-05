El frente frío número 33 se acerca a Honduras con fuertes vientos y descenso en temperaturas

Tegucigalpa – Un nuevo frente frío, el número 33, ingresará a Honduras este jueves, provocando un marcado descenso de las temperaturas y ráfagas de viento que afectarán gran parte del país, informó el experto en cambio climático César Quintanilla.

Este sistema recorrerá el territorio centroamericano, prolongando las condiciones de frío que comenzaron con el frente frío número 32, el cual dejó desde el domingo temperaturas mínimas de hasta 2 grados en Intibucá y Lempira, entre 7 y 10 grados en la zona central y hasta 19 grados en las regiones más cálidas del país.

“Para este jueves, la masa de aire frío recorrerá todo el país con ráfagas de viento que pueden superar los 80 km/h y un marcado descenso de las temperaturas, especialmente en zonas altas. La población debe abrigarse y estar atenta a los cambios rápidos en el clima”, indicó Quintanilla.

El frente frío número 33 se suma a una ola de frío extraordinaria que ha afectado a gran parte de Centroamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Además, se espera un aumento del oleaje, con alturas que podrían alcanzar hasta 5 metros en el Caribe entre jueves y viernes, y 1.7 metros a la salida del Golfo de Fonseca.

El experto recomendó a la población abrigarse adecuadamente para evitar problemas respiratorios y extremar precauciones, especialmente en zonas altas y en carreteras donde el viento puede generar condiciones de riesgo. LB