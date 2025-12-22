El FMI prevé que la economía de El Salvador crecerá alrededor de un 4 % al cierre del 2025

San Salvador – El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de El Salvador crecerá alrededor de un 4 % al cierre de 2025, cifra similar a la que el Gobierno de este país centroamericano estima crecer, según indicó el lunes en un comunicado.

«La economía se está expandiendo a un ritmo más rápido de lo previsto, gracias a una mayor confianza, récord de remesas y una inversión pujante. Se proyecta que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4 por ciento este año, con muy buenas perspectivas para el próximo», sostuvo la entidad en declaraciones atribuidas al jefe de misión para El Salvador, identificado únicamente con el apellido Torres.

El 16 de diciembre pasado, el presidente Nayib Bukele dijo que espera un crecimiento económico «arriba» del 4 %, lo que supondría un 1,4 % más que en 2024.

«Nuestra economía este año crecerá arriba del 4 %. Eso no lo dice todavía el BCR (Banco Central de Reserva) pero vamos a crecer arriba del 4 %», dijo Bukele durante un evento público de la colocación de la primera piedra de una zona franca aeroportuaria en el aeropuerto de El Salvador.

«A principios de año dijeron que creceríamos 2,5 % y todo mundo dijo: ¡Qué bajo! Solo el 2,5 %. Pero vamos a crecer arriba del 4 (%)», recordó el presidente.

De acuerdo con datos del BCR, la economía salvadoreña creció un 5,1 % en el tercer trimestre del año en curso, mientras que en primer trimestre el crecimiento del PIB fue de 2,4 % y de 4,1 % en el segundo.

El FMI apuntó en la misiva que se han mantenido «en los últimos meses» las «conversaciones virtuales y en persona» con «las autoridades de El Salvador sobre la segunda revisión del acuerdo de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF)».

Añadió que «el compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal sigue siendo firme: la meta del saldo fiscal primario para fines de 2025 está bien encaminada hacia su cumplimiento, y el presupuesto para 2026 recientemente aprobado es consistente con una nueva reducción del déficit junto con una expansión del gasto social». EFE

