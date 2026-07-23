El FMI destaca los logros económicos «extraordinarios» de El Salvador

San Salvador – El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, destacó este miércoles los «extraordinarios logros económicos de El Salvador» en un mensaje en X, que fue compartido por el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele.

«Esta tarde he hablado con el presidente @nayibbukele (Nayib Bukele) sobre los extraordinarios logros económicos de El Salvador», indicó en la publicación.

«Estamos avanzando a buen ritmo para completar las próximas revisiones del programa del FMI. Espero poder visitar San Salvador pronto», agregó sin detallar el lugar en el que se realizó el encuentro.

El Salvador y el FMI alcanzaron en diciembre de 2024 un acuerdo por 1.400 millones de dólares para «reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas», según informó el organismo financiero.

En junio de 2025, se realizó la primera revisión del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) y el FMI señaló en un comunicado que «el desempeño del programa ha sido sólido, y la economía ha seguido creciendo mientras se corrigen los desequilibrios macroeconómicos».

De acuerdo con el informe ‘Panorama económico de América Latina y el Caribe’, publicado en abril pasado por el Banco Mundial, la economía de El Salvador creció un 3,9 % en 2025 y se espera que en 2026 llegue a 3,2 % en 2026 y 3 % en 2027.

A inicios de julio, se conoció que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció a una tasa del 4,79 % en el primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Desde que Bukele asumió el segundo mandato consecutivo en junio de 2024, pese a que en su momento estaba prohibido por la Constitución, las encuestas señalan que la preocupación por la situación de la economía ha desplazado a la violencia como el principal problema del país para los salvadoreños.

Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) presentado a mediados de junio, indica que el 70,7 % de la población mira como el principal problema del país la situación de la economía. JS