Parálisis del fiscal en crimen de Juan López mientras amenazas de judicializar elecciones no se detienen: Padre Melo

Tegucigalpa – El padre jesuita, Ismael Moreno, volvió a reclamar la inacción del Ministerio Público en el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido hace 15 meses y por el cual apenas se ha judicializado a los gatilleros que cometieron el crimen.

El Padre Melo, como también le llaman, se refirió al actual momento de tensión postelectoral que vive Honduras. “Conteo y conteo de votos, de fraudes, literaturas de ajustes de cuentas y falsos triunfalismos, amenazas de requerimientos fiscales por delitos electorales”.

Luego remató su publicación afirmando: “El Fiscal unido a la implacable parálisis de justicia en los 15 meses del crimen de JUAN LÓPEZ”.

Este domingo 14 de diciembre el calendario marca 15 meses del asesinato del líder ambientalista, celebrador de la palabra y regidor de Tocoa, Juan Antonio López. Su muerte dejó una herida abierta en la comunidad del Bajo Aguán y un reclamo urgente: justicia para quienes lo silenciaron, especialmente para los impulsores intelectuales de su asesinato.

Balance

• Autores materiales: Tres personas están detenidas (Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía). Sin embargo, los avances en abordar a quienes los contrataron—los autores intelectuales—siguen siendo mínimos y sin plazos públicos.

• Investigación técnica: Se han enviado teléfonos a laboratorios externos y se espera un desglose que permita nuevos requerimientos.

• Clamor público y eclesiástico: La Iglesia Católica, movimientos locales e internacionales, y los familiares mantienen la presión sobre las instituciones. JS