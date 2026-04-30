“El fiscal que llevaba el caso me dijo que no había nada ahí, que era orden de Johel Zelaya dejarnos presos”: Antonio Kattán

Tegucigalpa – El empresario sampedrano Antonio David Kattán rompió el silencio tras recuperar su libertad, luego de haber sido acusado junto a otros ciudadanos de supuestos delitos de asociación terrorista y actos preparatorios vinculados a un presunto plan contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

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Kattán, quien permaneció recluido en prisión preventiva en el centro penal de Támara, aseguró que el caso fue fabricado y que nunca existieron pruebas reales en su contra.

El empresario relató que estuvo 39 días privado de libertad, y una semana en máxima seguridad, una experiencia que calificó como “muy dura” tanto a nivel personal como familiar. Señaló que su situación generó fuertes impactos económicos.

Además declaró que nunca tuvo relación con los otros imputados, Perfecto Enamorado y Arcadio Corrales, a quienes, según su relato, conoció el mismo día de su detención

Orden del Fiscal General

“El fiscal que llevaba el caso me dijo en mi cara que no había nada ahí, pero que era orden del Fiscal General Johel Zelaya dejarnos presos”, denunció, y afirmó que hasta los encargados del proceso judicial reconocían la debilidad de las evidencias.

Asimismo, aseveró que la actuación del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigación (DPI) fue irresponsable: “El investigador de la DPI hasta perdón le fue a pedir a las familias de nosotros después de testificar, porque él sabía que todo lo que había ido a decir ahí era mentira.”

El acusado insistió en que el proceso, a su criterio, tuvo motivaciones políticas para utilizarlos como una cortina de humo. “Aquí se inventaron un caso contra cuatro personas para tapar las malas cosas que estaba haciendo el gobierno”, expresó.

“Agarraron a tres personas que ni se conocían solo para taparle el ojo al macho, los estaban acusando de que éramos una pista de drogas aquí en Honduras”, externó.

Posibles acciones legales

En sus declaraciones adelantó que analiza, junto a su equipo legal, la posibilidad de interponer acciones contra el Estado de Honduras, incluso a nivel internacional, al considerar que el Estado debe reponerle por falta de evidencias y por violentar sus derechos humanos.

“No sé si va a ser local o lo quiero pensar, lo llevar internacionalmente a los derechos humanos internacionales. Ya he hecho bastante contactos y entonces estamos estudiando eso. A ver qué procedimiento vamos a hacer” reiteró.

Kattán puntualizó que no guarda resentimiento y que su prioridad es retomar su vida normal: “Yo voy a seguir con mi trabajo, con mis negocios, y que Dios los perdone a todos los que hicieron esto”. AD