«El fiscal jugó con ellos, los puso en vergüenza”, presume jefe de bancada de Libre

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ronald Panchamé, consideró que en la audiencia ante la Comisión Especial el fiscal suspendido Johel Zelaya “jugó con ellos y los puso en su lugar”.

Cabe señalar, que el Congreso Nacional suspendió temporalmente a Johel Zelaya como fiscal de la República, y nombró una Comisión Especial para investigar sus actuaciones tras admitir un juicio político en su contra.

La comisión evaluará informes mientras Zelaya prepara su defensa. El martes el fiscal Zelaya compareció ante la Comisión Especial.

A criterio del jefe de la bancada de Libre, durante esta comparecencia el fiscal jugó con los diputados que conforman dicha Comisión Especial.

«El fiscal jugó con ellos, los puso en vergüenza y les dijo cosas que los hizo verse como que no sabían lo que estaban haciendo», expresó Panchamé.

A todas luces y de manera pública ha sido vergonzoso lo que pasó ayer, externó el parlamentario.

A renglón seguido, pidió que se le respeten los derechos a Zelaya y que concedan el tiempo necesario para preparar su defensa. (RO)