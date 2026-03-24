El fiscal Johel Zelaya y Mario Morazán, “ellos mataron a mi hija” acusa el padre de magistrada Barahona 

Tegucigalpa – Con enorme dolor y enojo, el abogado José Antonio Barahona, padre de la recién fallecida magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miram Barahona, al recibir el la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, los restos mortales de su hija.

Puntualmente el abogado Barahona acusó al suspendido fiscal general Johel Zelaya y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de hostigarla y perseguirla hasta agravarle su salud y llevarla a la muerte.

Acompañado de la familia, de una amplia comitiva de diputados y autoridades del Partido Liberal, el abogado Barahona dijo que no basta el juicio político sino que luego deben venir los señalamientos penales que lleven a la cárcel a Johel Zelaya y a Mario Morazán a quienes reiteradamente acusó, en una comparecencia ante periodistas.

La magistrada Barahona padecía un cáncer que, según los informes de familiares, permitía un trasplante, y aunque todo estaba listo en el exterior para atenderla, ella fue impedida de viajar, presuntamente por persecución política y violación de sus derechos.

Proceso Digital ofrece a sus lectores una transcripción libre de las estremecedoras declaraciones es del dolido padre de la magistrada Miriam Barahona:

¿Sabemos que es un momento difícil abogado?

JB-R/ Sí es un momento difícil el que estamos atravesando, amamos a nuestra hija, pero aún en este enorme dolor nos conforta las palabras de todas las personas que conocieron a mi hija.

Mi hija sufrió mucho en esta enfermedad, sufrió casi tres años, buscamos la cura de ella y hasta que ese desgraciado de Mario Morazán llegó al Tribunal de Justicia Electoral ella mostraba signos de recuperación, pero ese bicho raro que no tiene ni el 0.01 de la capacidad de mi hija, la hostigaba diariamente, la insultaba diariamente, y cuando ella me contaba le decía –autorízame para ir con mi hijo a Tegucigalpa y partirle la cara a ese maldito y enseñarle como se trata a una mujer- y me decía no papi no se manche la mano ese no vale nada y ella se defendía diariamente de él.

Hasta que llegó el fiscal ahora suspendido Johel Zelaya gracias al triunfo de la democracia, fiscal de pies de papel y cerebro de bolsa de churro porque es solo aire, le invento unos delitos por defender la democracia de nuestro país y tuvimos que sacarla a escondidas y desde ahí se comenzó a morir.

¿Cree usted que el proceso electoral la llevó a la muerte?

JB-R/ Si porque ella se estaba recuperando aquí en Tegucigalpa, y cuando tuvimos que sacarla llegó literalmente muerta a Guatemala y ya de ahí todo lo que hicimos fue imposible recuperarla, la llevamos a Bogotá logró medio recuperarse pero estaba muy golpeada y desgraciadamente por gente que interpreta mal las leyes no pudimos hacerle el trasplante en Colombia, por lo que tuvimos que trasladarla a Guatemala donde el vieje le provocó que se le reventará una de las arterias de la presión y eso la llevó a la muerte.

Aquí estamos llorándola, pero sabemos que fue una gran mujer que se dedicó a estudiar, la hoja de vida de mi hija hablan por sí sola, y yo les digo que tenía una gran hija, nos amábamos enormemente, yo la admiraba y aquí estamos.

¿Un gran legado que deja la magistrada que será difícil de poder superar, pero esta persecución antes, durante y después del proceso electoral le quitaron la vida a la abogada Barahona?

JB-R/ Es así, ella fue una enorme liberal de este país y demostró que no importaba lo que le dijeran ella estaba luchando por la democracia de este país y yo ante su féretro hago un juramento: hasta el último día de mi vida voy a luchar por la democracia para que estos perdonen la expresión para que estas ratas de Libre nunca vuelvan al poder porque mataron a mi hija, ellos la mataron, la muerte de mi hija está en la sangre de ese bicho de Mario Morazán y de ese fiscalío de maras, ojalá y no se les revierta en un familiar, en una hija para que aprendan para que sepan que es el dolor de perder a un ser querido.

Estuve reunido con la presidenta del ente electoral de Guatemala, y ella nos enseñó un chat de organización de magistradas de Latinoamérica donde solo cosas bellas de mi hija expresaron y eso nos conforma en medio de este dolor, porque uno dice –no fue en vano la vida de ella- es por eso que hago un llamado a las mujeres de este país que luchen por la democracia.

Mi hija fue una mujer responsable, cuando estábamos en Colombia y en Guatemala yo le decía – deja esa computadora ombe, descansa, necesitas recupérate- y ella me decía papi usted nos enseñó a ser responsables.

¿Cree que se está haciendo justicia, el fiscal está compareciendo ante una comisión especial en el Congreso Nacional?

JB-R/ La justicia se va a hacer cuando esos individuos estén tras las rejas, porque ahí es donde deben de estar, el sufrimiento que le causaron a la población, el sufrimiento individualizado que le causaron a mi hija no puede ser dejado de lado, el juicio político es solo una etapa, después tienen que venir los requerimientos fiscales contra ellos, esas acciones criminales tienen que llevarlos a la cárcel, porque hicieron acciones delictuosas.

¿Qué le contaba la abogada Barahona cuando ella tenía que viajar a Estados Unidos y que no aceptaban las reuniones vía zoom de parte de uno de los magistrados?

JB-R/ Ella fue una mujer muy positiva, guerrera, ella no tenía miedo, uno lo ve del otro lado como padre que no quiere ningún mal para sus hijos.

¿Tuvo ella en algún momento renunciar a su cargo en el TJE cuando la enfermedad la estaba agobiando?

JB-R/ Nunca pensó en renunciar, ella sacó un comunicado para las elecciones de Guanaja, lo escribió tres días antes de su muerte y ella enfrentó su enfermedad con la frente en alto, sirviendo a su país y defendiendo la democracia, ella fue muy agradecida, y yo también quiero agradecer al Partido Liberal que ha estado con nosotros y a la embajadora de Honduras en Guatemala, Nicolle Vaquero quien nos dio una ayuda enorme para trasladar a mi hija.

¿Sus últimas palabras abogado?

JB-R/ Nunca más Libre, que no maten a personas por esta democracia, nunca voy a olvidar la muerte de mi hija, nunca voy a olvidar a Mario Morazán, ni Johel Zelaya, sí los voy a ir a visitar a la cárcel porque es donde deben de estar. IR