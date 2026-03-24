El Fiscal Johel Zelaya perdió la confianza de la población y merecía la destitución, dice Edmundo Orellana

Tegucigalpa – El primer Fiscal General de la República, Edmundo Orellana se refirió al inicio del juicio político para el titular del Ministerio Público, Johel Zelaya, de quien dijo: “Él perdió la confianza de la población”.

– Johel Zelaya pudo ser un fiscal diferente, pero resultó uno más: Orellana.

Dijo que los diputados tienen opiniones encontradas al respecto, hay quienes actúan por venganza y otros porque están convencidos de que el Fiscal General actuó incorrectamente. “El juicio político es para deducir la responsabilidad política, nada más, es decir, la consecuencia es la destitución del nombramiento de la persona que el mismo congreso nombró”, dijo.

Cuestionó que Johel Zelaya no pudo procesar a los responsables de los que destituyeron a los magistrados en 2012, así como los que aprobaron las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDEs), y los responsables de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández y los que apoyaron los pactos de impunidad en el Congreso. Otro de los casos recientes en los que hubo inacción del MP fue cuando el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, dijo que tenía identificado al militar responsable de los hechos ocurridos en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

“Él –se refiere a Johel Zelaya– quedó a deber muchas cosas, creo que se merecía la destitución”.

Negó que el fiscal Johel Zelaya fuera instrumento del expresidente Manuel Zelaya porque ni siquiera fue capaz de investigar a los responsables del golpe de Estado de 2009. “El hombre llegó para estar ahí nada más, no sirvió de instrumento de nadie, simplemente estaba ahí y lo único que hizo, que lo vamos a recordar por eso, fue destituir a Luis Javier Santos, una gran vergüenza histórica”, declaró.

Orellana reconoció que hubo excesos del fiscal Zelaya cuando apuntó investigaciones únicamente contra dos personas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no contra todos los funcionarios.

Sobre el juicio político, explicó que en el caso del Fiscal General es un tema de confianza y que no cree que hubo delitos cometidos, mientras que con los consejeros del CNE “sí hay delitos de por medio y ahí hay que investigar quién los cometió”. JS