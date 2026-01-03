El fiscal general venezolano responsabiliza a EE.UU. de lo que pueda pasar con Maduro

Caracas.– El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados «por aire del país» gracias a un ataque estadounidense.

«Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (…), Nicolás Maduro, y de su esposa (…), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente», dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra», declaró Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe del Ministerio Público responsabilizó «de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia» que pueda ocurrir con Maduro y condenó «de manera enérgica» el que tachó como «vil y cobarde ataque del enemigo imperial», que tuvo lugar en horas de la madrugada en varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas.

Asimismo, instó a la población a salir a las calles para pedir la «fe de vida» de Maduro, tal y como ocurrió, dijo, el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue desalojado por unas horas del poder.

Saab también insistió en llamar a las Naciones Unidas a pronunciarse sobre este ataque de Estados Unidos .

«¿Dónde están los organismos de los derechos humanos?», cuestionó.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE/ir