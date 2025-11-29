El Fiscal de UFERCO llama a no votar por cínicos, mentirosos, hipócritas y corruptos

Tegucigalpa – El titular de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos reflexionó sobre el proceso electoral que se celebra este domingo en Honduras y llamó a no votar por cínicos, mentirosos, hipócritas y corruptos.

A través de su red social X, el fiscal especial de UFERCO caviló que en tiempos electorales, algunos políticos exhiben conductas que reflejan lo peor del ser humano.

“Con un cinismo evidente, repiten falsedades como si fueran verdades incuestionables; adoptan poses de pureza y humildad únicamente para obtener un voto, para luego olvidar a la población. Prometen lo que saben que no cumplirán y son capaces de vender su alma al mismísimo Diablo con tal de llegar al poder”, planteó.

Santos abogó para que llegue el día en que la honestidad, la coherencia y el verdadero espíritu de servicio pesen más que este teatro electoral que, lamentablemente, se repite cada cuatro años.

Remató su llamado afirmando que “no vote por cínicos, mentirosos e hipócritas, y sobre todo, no vote por corruptos”. JS