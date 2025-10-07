El financiamiento ilícito seguirá marcando las campañas en Honduras: Jorge Illescas

Tegucigalpa – De acuerdo con el analista político, Jorge Illescas, el financiamiento seguirá marcando las campañas en Honduras, señaló hoy el analista político, Jorge Illescas.

Acotó que en primera instancia el organismo encargado de regular el financiamiento de las campañas no cuenta con el presupuesto adecuado.

La Unidad de Política Limpia no tiene los mecanismos coercitivos para hacer que todos los que no cumplan con sus obligaciones sean sancionados.

Y en segunda instancia el crimen organizado ha penetrado en todas las estructuras de poder, reflexionó.

En ese orden, concluyó que el financiamiento ilícito seguirá marcando las campañas políticas en Honduras.

Desde que se creó la Unidad de Política Limpia en Honduras no ha pasado nada y ahora no tenemos por qué pensar que será diferente, razonó. (RO)