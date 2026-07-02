El fichaje de Tonali por el Tottenham sería el más caro de la historia para un italiano

Roma – El posible fichaje de Sandro Tonali, del Newcastle, por el Tottenham, valorado en unos 116 millones de euros según adelantaron varios medios, se convertiría en el traspaso más caro de la historia para un futbolista italiano, si bien la operación todavía no se confirmó oficialmente.

Según las informaciones publicadas por la prensa tanto inglesa como italiana, el centrocampista, una de las piezas clave de la selección italiana, habría alcanzado un acuerdo con el club londinense para firmar un contrato hasta 2032, con una ficha cercana a los 12 millones de euros anuales, incluidos complementos.

La operación, que según adelantó también el experto en fichajes Fabrizio Romano se estima en unos 100 millones de libras (unos 116 millones de euros al cambio actual), incluyendo ocho en variables, convertiría a Tonali en el jugador italiano más caro de la historia.

El fichaje contaría con el respaldo del técnico de los ‘Spurs’, el también italiano Roberto De Zerbi, quien considera al exjugador del Milan una pieza indispensable para la reestructuración de su centro del campo.

Tonali, nacido en Lodi (Lombardía, norte de Italia) en el 2000, comenzó su trayectoria en el Brescia, pasó después al Milan y en julio de 2023 fue fichado por el Newcastle, con contrato hasta 2028.

El italiano, una pieza clave tanto en el Newcastle como en la «Azzurra» y considerado desde hace años uno de los talentos más prometedores del fútbol transalpino, también atravesó una etapa marcada por la polémica debido a su presunta implicación en apuestas ilegales, por lo que fue sancionado tanto en Italia como en Inglaterra.

Hasta el momento, el record lo posee Mateo Retegui, quien fue traspasado al Al-Qadisiyah de Arabia Saudí hace un año por unos 68 millones de euros, y que desbancó al propio Tonali cuando fichó por el Newcastle procedente del Milan por unos 64 millones. EFE (AD)