El Fenerbahçe despidió a Mourinho porque parecía «el mismo fútbol que el año pasado»

Estambul – El Fenerbahçe puso fin el mes pasado al contrato de su entrenador, el portugués José Mourinho, porque tras un año en el cargo, el fútbol del equipo parecía igual que el del año anterior, según dijo este domingo a la prensa el presidente del club turco, Ali Koç.

«¿Por qué despedimos a Mourinho? Lo diré por primera vez. Fue un despido doloroso. Nuestra química funcionaba, los éxitos están ahí. Traerlo aquí fue un gran éxito. Separarse de alguien que es ante todo un amigo fue duro», dijo Koç, en declaraciones recogidas por el diario deportivo turco Fanatik.

El Fenerbahçe puso fin al contrato de Mourinho el viernes de la semana pasada, apenas dos días después de que el club fuera eliminado de la Champions, en el partido de la fase previa contra el Benfica portugués (1-0).

«No es un problema ser eliminado por el Benfica, pero es inaceptable ser eliminado de esta manera. Esto a mí me daba la sensación que continuaba el fútbol del año pasado. Nos separamos porque creemos que partir de este punto, este equipo debe jugar mejor», dijo Koç.

«Cuando trajimos al ‘míster’, sabíamos que se iba a jugar con peso en la defensa. Pero hacia finales de la temporada dijimos que había que jugar con más presión. Conseguir 99 puntos con 99 goles está en nuestra genética», agregó Koç, en referencia al resultado de la temporada 2023-24.

El Fenerbahçe quedó segundo en la temporada 2024-25, al igual que en las tres temporadas anteriores, pero solo obtuvo 84 puntos con 90 goles marcados.

El presidente del club dijo que la búsqueda de un nuevo entrenador para reemplazar a Mourinho puede concluir en las próximas 24 horas y adelantó que probablemente sería un alemán, según publica el diario Cumhuriyet.

«Si nuestro nuevo técnico fuera local, sería Ismail (Kartal), pero como tenemos muchos jugadores europeos, continúa la búsqueda de un experimentado entrenador extranjero», señaló el empresario, mencionando que el italiano Luciano Spalletti les hizo saber que no trabajaría esta temporada.

«Hay muy buenos entrenadores portugueses, pero nuestra comunidad ya no quiere saber nada de nombres portugueses. Por eso nos hemos orientado a la escuela alemana», concluyó Koç. EFE