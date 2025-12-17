“El Familión” pretende continuar gobernando a la fuerza, pero Honduras no permitirá: Tomás Zambrano

Tegucigalpa– El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano señaló que no es posible que Libertad y Refundación (LIBRE), el partido de gobierno que quedó en tercer lugar y fue destruido contundentemente en las urnas, esté jugando con el futuro del país.

Agregó que el “Familión” pretende continuar gobernando a la fuerza, pero Honduras no lo va a permitir.

Recrimina que hoy están impidiendo, en alianza con Salvador Nasralla, que ingresen los representantes de los partidos políticos para realizar el escrutinio especial, un proceso que debe cumplirse conforme a la ley.

Esta obstrucción atenta contra la voluntad popular expresada claramente por el pueblo hondureño, indicó.

Sostuvo que las consejeras del Consejo Nacional Electoral tienen la responsabilidad de resolver conforme a la ley, y si esta situación continúa, Honduras debe respaldarlas en el cumplimiento de su deber constitucional.

“No es aceptable que Libre está convocando a las calles y presionando a los empleados públicos para generar caos e inestabilidad, porque ellos se alimentan del caos. Su objetivo es claro: evitar la declaratoria oficial y anular las elecciones para mantenerse en el poder”, arguyó.

Aseguró que los buenos hondureños acompañamos a Cossette López y Ana Paola Hall, y respaldamos firmemente la decisión soberana tomada por el pueblo en las urnas.

“El pueblo habló con claridad el 30 de noviembre y no se equivocó al elegir al mejor hombre para dirigir el país”, apuntó. IR