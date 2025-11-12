El expríncipe Andrés tendrá un guion entre sus apellidos Mountbatten Windsor

Londres – El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, que fue despojado de sus títulos honoríficos y su tratamiento de alteza real por su relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, tendrá un guion entre sus apellidos Mountbatten y Windsor, según ha aclarado la casa real británica.

El Palacio de Buckingham aclaró este detalle en la nueva nomenclatura con la que se conocerá al tercer hijo de la difunta reina Isabel II después de una consulta al respecto del diario británico ‘The Times’, ya que cuando se conoció la retirada de privilegios, se publicó que la forma en la que se le conocería sería ‘Andrés Mountbatten Windsor’, sin guion.

El añadido del guion se justifica por una declaración del Consejo Privado realizada por la reina Isabel II en 1960, dos semanas antes de que naciera Andrés, quien siempre ha sido considerado su hijo predilecto.

En el texto de aquella declaración, la reina se refería a «la situación de aquellos de los descendientes que no gozarán ni del tratamiento, título o atributo de alteza real, ni de la dignidad titular de príncipe, y para quienes, por lo tanto, será necesario un apellido».

Y concluía: «Mis descendientes, con excepción de aquellos que ostenten el título, la distinción o el atributo de alteza real y dignidad titular de príncipe o princesa, y las descendientes femeninas que contraigan matrimonio y sus descendientes, llevarán el nombre de Mountbatten-Windsor», con guion, según dejó escrito la monarca, fallecida en septiembre de 2022.

El apellido ahora unido recoge la herencia de su padre, el fallecido duque de Edimburgo (Mountbatten), al que se añade el que lleva la familia real británica, conocida como la casa de Windsor.

El rey Carlos III del Reino Unido formalizó el pasado 6 de noviembre la retirada del título de príncipe y otras distinciones a su hermano Andrés, caído en desgracia por su pasado vínculo con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y sus cuestionadas actividades empresariales.

En el Reino Unido, como en otros países de Europa, la aparición de un guion entre los apellidos suele tener una connotación de origen nobiliario. EFE