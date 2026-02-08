El expríncipe Andrés envió a Epstein datos de su labor como enviado de comercio, según BBC

Londres – El expríncipe Andrés compartió en 2010 y 2011 información confidencial de su trabajo como enviado de comercio del Reino Unido con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein, según documentos difundidos en Estados Unidos y recogidos este domingo por la BBC.

Una serie de correos electrónicos muestra que Andrés, despojado por el rey Carlos III de sus títulos el pasado octubre por sus vínculos con el magnate, le remitió detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam, Shenzhen y Hong Kong, así como informes de esas visitas elaborados por su asistente Amit Patel, poco después de recibirlos.

También envió al empresario, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores, datos sobre oportunidades de inversión en Afganistán, que estarían supervisadas por las fuerzas británicas y financiadas por el Gobierno de Londres.

El ex duque de York, que fue emisario comercial de su país entre 2001 y 2011, no respondió a los intentos de la emisora por contactarle, si bien previamente negó otras acusaciones relativas a su asociación con el millonario.

La BBC señala que uno de los mensajes sobre su actividad oficial está fechado en torno a la Navidad de 2010, pese a que Andrés Mountbatten-Windsor, como se le conoce hoy en día, aseguró en una entrevista en 2019 que había roto toda su relación con Epstein a principios de diciembre de ese año.

En otro ‘email’ del 9 de febrero de 2011, el segundo hijo varón de Isabel II le propone a su amigo invertir en una firma de capital privado que acaba de visitar, de acuerdo con la cadena pública.

Estas revelaciones elevan la presión sobre el expríncipe, acusado previamente de participar en actividades sexuales con mujeres facilitadas por Epstein.

Entre otras cosas, correos difundidos también este domingo indicaron que en septiembre de 2010 invitó al pederasta estadounidense y a una mujer rumana descrita como «muy mona» a una cena privada en el Palacio de Buckingham.

En los últimos meses, han surgido además fotografías de Andrés con distintas mujeres jóvenes.

El exduque se retiró de la vida pública en 2019 ante la presión social por su amistad con Epstein, que aumentó cuando en 2025 la estadounidense Virginia Giuffre publicó un libro de memorias donde detallaba que el entonces príncipe abusó de ella al menos en tres ocasiones cuando era menor de edad.

El hermano del rey, que niega las acusaciones, llegó en 2022 a un millonario acuerdo judicial con Giuffre -que se suicidó el pasado abril a los 41 años- para que ésta retirara su demanda civil.

Además de despojarle de sus títulos, Carlos III le ordenó mudarse el pasado lunes de su mansión en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, a una residencia en la finca privada del soberano en Sandringham, en el este de Inglaterra. EFE