El expresidente Uribe homenajea en el lugar del atentado al asesinado senador Uribe Turbay

Bogotá – El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) rindió este sábado homenaje al precandidato presidencial de su partido Miguel Uribe Turbay, en el lugar del occidente de Bogotá donde ocurrió el atentado que le costó la vida, con un llamado a la seguridad y libertad en el país.

«Aquí, el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel que, con su sacrificio, ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia», declaró Uribe en el barrio bogotano de Modelia.

En ese mismo lugar, el senador Uribe Turbay, figura del partido del expresidente, el derechista Centro Democrático, y sin parentesco con él, fue atacado a tiros el pasado 7 de junio en un atentado que conmocionó al país y lo mantuvo hospitalizado dos meses, hasta su fallecimiento el 11 de agosto.

Desde una tarima, rodeado de decenas de agentes policiales y acompañado de aspirantes presidenciales del Centro Democrático, Uribe leyó un breve discurso ante una multitud de simpatizantes que coreaba: «Uribe, amigo, el pueblo está contigo».

«Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos, no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz», dijo el exmandatario, quien el pasado martes recuperó la libertad tras ser condenado a doce años de prisión domiciliaria por un caso de manipulación de testigos.

Uribe, de 73 años, se convirtió a comienzos de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Esta semana, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó un recurso de su defensa y le concedió la libertad mientras se resuelve en segunda instancia la apelación.

Llamado a la seguridad y libertad

El discurso de Uribe fue un llamado a construir un Estado «con seguridad legítima y democrática», con una «seguridad que proteja la libertad y el florecimiento de empresas» y que revierta «las pocas oportunidades que permite el neocomunismo».

«Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento», expresó.

En el lugar se instaló una fotografía de Uribe Turbay sobre un caballete, acompañada de un altar con figuras religiosas, flores, velas, y una camiseta de la selección colombiana de fútbol con su nombre junto a la bandera nacional y un mensaje: «Colombia te ama y te extraña».

Antes del homenaje, el expresidente estuvo en el Cementerio Central de Bogotá para visitar la tumba del joven político asesinado.

Pese al fallo condenatorio en su contra, Uribe ha continuado participando activamente en la vida política colombiana y el Centro Democrático confirmó el viernes que Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, ocupará su lugar como precandidato presidencial del partido.

Uribe Londoño, quien tuvo un paso por la política en los años 90, se suma así a la disputa por la candidatura presidencial del partido, donde ya figuran los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

El ganador disputará las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo de 2026. EFE