El expresidente peruano Martín Vizcarra sufre descompensación y es trasladado a hospital

Lima – El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) sufrió este viernes una crisis hipertensiva severa, por lo que fue trasladado a un hospital de Lima desde el penal de Barbadillo, donde está encarcelado desde hace tres semanas por un caso de corrupción, informaron medios locales.

El exministro y amigo de Vizcarra Alejandro Salas confirmó a Infobae Perú que visitó al expresidente la mañana del viernes y que el político sufrió una descompensación, lo que motivó su traslado al hospital Ate-Vitarte, cercano a la prisión.

Usuarios compartieron un video en redes sociales donde aparece el exmandatario esposado vistiendo una bata y mascarilla rodeado de policías y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) en el centro hospitalario.

Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú no se ha pronunciado al respecto.

Salas, que también es vocero del partido que fundó Vizcarra, Perú Primero, agregó que una vez fue estabilizado fue llevado de nuevo al penal de Barbadillo, conocida como ‘la cárcel de los presidentes’ pues también cumplen condena ahí los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

El 26 de noviembre pasado, el Poder Judicial peruano condenó a 14 años de prisión a Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio al considerar que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

El tribunal declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013 y otra de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua. JS