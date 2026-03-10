El exportero uruguayo del Marathón Mauricio Nanni fallece a los 46 años

Montevideo- El exportero uruguayo Mauricio Nanni, quien durante su etapa como futbolista defendió -entre otros equipos- al Racing de Santander y al hondureño Marathón, falleció a los 46 años de edad.

«Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias», indicó en un comunicado Montevideo Wanderers, equipo en el que comenzó su carrera y en el que trabajó luego de su retiro.

Nacido en Montevideo en julio de 1979, el exportero jugó en el Racing de Santander en el período 2004-2005. Allí fue compañero de exfutbolistas como Dudu Aouate, Gerardo Torrado, Yossi Benayoun, Javi Guerrero y Javier Arizmendi.

Tras dejar el conjunto cántabro defendió la portería durante una temporada del Racing de Ferrol, mientras que en Europa también jugó en el griego Niki Volos. En el exterior también vistió la camiseta de Marathón de Honduras y del ecuatoriano Aucas.

En su país, Nanni tuvo dos pasajes por Montevideo Wanderers, dos por Bella Vista y también jugó en Defensor Sporting, en Cerrito y en Villa Española, donde se retiró de la actividad profesional.

Con la selección uruguaya, el exportero disputó el Mundial sub-20 de 1999, conquistado por España, donde compartió plantilla con el exjugador de Villarreal, Atlético de Madrid y Manchester United Diego Forlán. EFE