El exalcalde Adán Fúnez y sus vínculos con el poder

Tegucigalpa – Así construyo sus vínculos con el poder el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez de 75 años, fue más que un alcalde, fue el todopoderoso e intocable hombre, que en medio de las tempestades sabía cómo navegar con el viento del poder a su favor y mantener su reinado en el Bajo Aguán, Tocoa y toda la zona de Colón.

La captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado por las autoridades como uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López, ha vuelto a colocar en el centro del debate público la influencia política y los señalamientos que durante años rodearon al dirigente del departamento de Colón.

Fúnez es señalado por distintos sectores como una de las figuras con mayor poder político en el Bajo Aguán, región donde consolidó liderazgo e influencia a través de varios períodos en la alcaldía de Tocoa y vínculos con diferentes estructuras políticas nacionales.

Exalcalde Adán Fúnez.

El exedil fue capturado el martes en el marco de las investigaciones por el crimen de López, ambientalista y regidor municipal asesinado en septiembre de 2024, caso que generó condena nacional e internacional por tratarse de un reconocido defensor del medio ambiente y la tierra.

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Durante una homilía celebrada en la parroquia San Isidro de Tocoa, el sacerdote Carlos Orellana responsabilizó públicamente a Fúnez del crimen contra el ambientalista, afirmación que se suma a los múltiples cuestionamientos realizados por organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas y sectores religiosos.

Tras las declaraciones del sacerdote, Fúnez negó las mismas y aseguró en ese momento que “me quieren endosar algo que no es así, es una muerte, mi familia está con miedo por las cosas que se han escuchado, estoy orando para que salga a relucir la verdad”.

La muerte de Juan López también provocó reacciones de organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y representantes del gobierno de Estados Unidos, quienes han exigido investigaciones transparentes y justicia para el defensor ambiental.

Fúnez se arrodillo y pidió perdón al pueblo tocoeño.

Su relación con el poder

La trayectoria política de Adán Fúnez ha estado marcada por controversias y cambios de alianzas. En noviembre de 2009, cuando aspiraba a su primer período municipal, pidió perdón de rodillas públicamente por haber pertenecido a la resistencia zelayista y posteriormente se sumó al proyecto político del entonces presidenciable liberal Elvin Santos.

Años después, el gobierno de Xiomara Castro lo nombró gobernador del departamento de Colón, fortaleciendo nuevamente su presencia dentro de la estructura política nacional.

El exalcalde también ha enfrentado señalamientos relacionados con supuestos vínculos con estructuras criminales. Sin embargo, en declaraciones públicas negó cualquier relación con la organización criminal conocida como “Los Cachiros”.

Junto a Carlos Zelaya, el nombre de Adán Fúnez también salio a relucir en el narcovideo.

Su nombre volvió a cobrar notoriedad tras la difusión de un narcovideo en el que aparece junto al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, participando presuntamente en una reunión con narcotraficantes para negociar aportes económicos a la campaña política de Libre en 2013.

Pese a los escándalos y cuestionamientos, Fúnez se mantuvo durante años como una figura influyente en Colón, hasta su reciente captura, que ahora lo coloca frente a uno de los procesos judiciales más delicados y mediáticos de los últimos años en Honduras.

Acostumbrado a relacionarse con el poder, en agosto de 2018 otorgó un reconocimiento al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y en junio de 2024 invitó a su casa en Tocoa al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Más de 20 años bajo la sombra de los Zelaya

Adán Fúnez, no sólo ha sido el alcalde de la ciudad de Tocoa en Colón en los últimos cuatro periodos municipales (2010-2026), también es uno de los hombres fuertes de la familia Zelaya Castro desde el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009) y aunque ha estado envuelto en escándalos de narcopolítica, sigue vigente en la política hondureña.

Su participación en el narcovideo difundido hace 14 días no lo hizo primerizo en este tipo de señalamientos, ya en varias declaraciones de jefes del narcotráfico en juicios en cortes de Estados Unidos, su nombre ha salido a relucir una y otra vez por sus vinculaciones con los barones de la droga en su natal Colón, cuna de Los Cachiros.

Fúnez fue una de las piezas visibles en los constantes viajes del expresidente Manuel Zelaya en el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009). Su figura quedó retratada en importantes citas de los entonces personajes políticos del socialismo del Siglo XXI, como ser: Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

El exedil junto a los personajes políticos del socialismo del Siglo XXI.

El líder municipal de Tocoa coordinó la llamada Cuarta Urna que buscaba una consulta para convocar a una Constituyente, al margen de la constitución, en el período presidencial de Manuel Zelaya.

Un hecho que marcó la vida del alcalde fue cuando en noviembre de 2009, previo a las elecciones generales para elegir al sucesor de su líder, el derrocado expresidente Zelaya, se arrodilló pidiendo perdón por haber pertenecido a la resistencia zelayista y se unió al liberalismo. Fue su primer triunfo en las urnas para dirigir la comuna tocoeña, la que ostenta hasta la actualidad.

También varios sucesos lamentables marcaron su vida familiar. En marzo de 2016 la muerte de su hijo Joel Fúnez y en agosto de 2017 el deceso en Sabá de otro de sus vástagos, Allan Fúnez, mientras otro de ellos Celin Fúnez perecía en iguales circunstancias, los tres fallecieron en accidentes de tránsito. En tanto, en enero de 2021 murió otro de sus hijos -Fredy Fúnez- a causa de COVID-19. Asimismo, en octubre de 2016 su hijo –Denis Fúnez– recibió un atentado criminal que por poco cobra su vida.

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Xiomara Castro lo nombró Gobernador de Colón.

Tras varios escándalos que involucran su gestión municipal y que derivaron en actos violentos el pasado 13 de junio de 2024 en un cabildo abierto, el Tribunal de Honor del Partido Libre incluso ya había recomendado su expulsión, pero nunca hubo una decisión oficial al respecto.

La resolución partidaria también señaló que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), había iniciado una investigación en la alcaldía de Tocoa por el presunto delito de falsificación de documentos públicos, referentes al rechazo de una termoeléctrica.

Después de los actos violentos de junio, un mes después se reportó un incendio en la alcaldía de Tocoa, que el propio edil Fúnez denunció que existió mano criminal.

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Fúnez ha sido mencionado constantemente por el líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en varios juicios contra señalados por delitos de narcotráfico.

Constantes menciones en juicios de EEUU

Adán Fúnez ha sido mencionado constantemente por el líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en varios juicios contra señalados por delitos de narcotráfico.

A las consultas sobre su relación con Los Cachiros, ha reiterado que “ellos son de Tocoa, si se va casa por casa, preguntando quienes son ellos, les dirán que si se les conoce, porque todo el mundo sabe de ellos (…), a mí me mencionan siempre que se acercan los procesos políticos, yo no debo nada, ni tengo nada que ver en esos temas”.

En marzo de 2021, defendió tener la solvencia moral para seguir manejando la comuna de Tocoa luego de nuevas menciones por capos de la droga. “Habría que ver las transcripciones originales de esos testimonios, quiero ver videos o fotos y no textos dudosos”, dijo tras el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez y el testimonio de alias “El Contador”.

El edil fue incluido, en agosto de este año, en una lista de 36 personajes que el Ministerio Público convocó a declarar por sus menciones en cortes estadounidenses. Su comparecencia se realizó el 9 de septiembre y coincidió con la publicación del narcovideo en el que aparecía transando dinero para la campaña electoral de Libre.

Esa vez apuntó que en la reunión con capos de la droga en 2013 hubo un ofrecimiento de dinero para la campaña del Partido Libre, pero que la entrega nunca se materializó.

Cuestionó que si el narcovideo se grabó en 2013 -hace 11 años- porque no salió en 2021 durante las elecciones para que Libre no ganará los comicios, “se mira que los gringos no querían que el Partido Nacional siguiera en el poder, la meta era sacarlos, ahora que vienen las elecciones de 2025 sacan el video que mediáticamente ha impactado para afectar al Partido Libertad y Refundación”.

Entre sus múltiples negaciones de sus vínculos con Los Cachiros, el edil Fúnez contó que el patriarca de la familia Rivera Maradiaga –don Isidro– fue mariscal de la feria de Tocoa de 2010 a 2013, y para ello debía ser una persona honorable, con arraigo, para que el 15 de mayo que se celebra el día de San Isidro Labrador, “entonces él encabezaba la marcha llevando el santo de la Iglesia Católica y era un orgullo para los sacerdotes y feligreses ir detrás de don Isidro con el santo paseándole por toda la ciudad, entonces en ese sentido en ese momento nadie hablaba que estas personas estaban en negocios ilícitos”, contó.

Y así se cuentan las historias de Adán Fúnez en Tocoa y el Litoral Caribeño, las que se matizan con señalamientos en su contra que rebotan en la coraza que lo protege desde los más altos círculos políticos del país. PD