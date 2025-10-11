El ex primer ministro británico Tony Blair recibió a Jeffrey Epstein en Downing Street

Londres – El que fuese primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, el laborista Tony Blair, recibió en su residencia oficial del 10 de Downing Street al magnate estadounidense y pedófilo confeso Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo, según reveló este sábado la cadena BBC.

Según la radiotelevisión pública británica, la reunión se produjo el 14 de mayo de 2002, seis años antes de que Epstein se declarase culpable de solicitar prostitución a una menor en junio de 2008.

En un documento escrito y fechado en ese día, un alto funcionario de Downing Street informa a Blair de una reunión programada con el asesor financiero «superrico» Epstein en esa misma tarde.

Al conocerse la noticia, un portavoz del ex primer ministro británico declaró: «Que él recuerde, el señor Blair se reunió durante menos de 30 minutos en Downing Street en 2002 y hablaron de política estadounidense y británica. Nunca volvió a reunirse con él ni a interactuar con él posteriormente».

«Esto fue, por supuesto, mucho antes de que se conocieran sus delitos y de su posterior condena», agregó el portavoz.

De acuerdo con los correos electrónicos a los que ha tenido acceso la BBC, el encuentro habría sido impulsado por el entonces diputado laborista Peter Mandelson, que habría contactado al que era el jefe de gabinete de Blair en ese momento, Jonathan Powell, con el objetivo de presentarle a un «amigo» suyo que el ex presidente estadounidense Bill Clinton esperaba que conociese.

«¿Recuerdas cuando Clinton vio a TB -Tony Blair- y le dijo que quería presentarle a TB a su amigo de viaje, Jeffrey Epstein?», reza el correo electrónico del 7 de mayo del 2002, que continúa: «Le mencioné a TB que Jeffrey estará en Londres la próxima semana y me dijo que le gustaría conocerlo».

La publicación de estos documentos había sido bloqueada en varias ocasiones por funcionarios del gobierno, debido a preocupaciones sobre el posible impacto en las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos, señala la BBC.

Finalmente, ha sido publicado este sábado bajo una solicitud de libertad de información después del cese de Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos el pasado mes de septiembre tras conocerse su amistad con Epstein.

Epstein fue condenado en Florida por solicitar prostitución a una persona menor de 18 años en 2008 y fue encontrado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual.

El nombre de Blair salió recientemente a la palestra después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo nombrase como su candidato predilecto con el que liderar una junta administrativa de transición para Gaza como parte de su plan de paz. EFE