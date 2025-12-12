El evento Teletón de esta noche va dedicado a José Rafael Ferrari a siete años de su partida

Tegucigalpa – La gran obra de amor, llamada Teletón y que comenzó en 1987 en Honduras, que arranca esta noche va dedicada al “presidente eterno” José Rafael Ferrari a siete años de su partida de esta vida terrenal.

Así lo expresó Sebastián Pastor a través de su red social X al señalar que “hace siete años el alma de don José Rafael Ferrari voló hacia los cielos acompañada y amparada por la Santísima Virgen de Guadalupe”.

Este 12 de diciembre, México celebra a la Virgen de Guadalupe porque, según la tradición, ese día ocurrió la última aparición de la Virgen a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531, cuando dejó su imagen milagrosa plasmada en la tilma (manto) y pidió que se le construyera un templo en ese lugar.

Sebastián Pastor tildó a José Rafael Ferrari como “un ilustre hondureño y referente nacional de la sensibilidad humana, solidaridad y el bien común. Hoy su inigualable legado sigue vivo y su obra de amor más grande, La Fundación Teletón Honduras continúa brindando la mano amiga a la población más vulnerable del país”.

Acentuó: “Dedicamos el evento Teletón que inicia esta noche a la memoria de nuestro Fundador y Presidente Eterno. QDDG”.

José Rafael Ferrari Sagastume nació en Tegucigalpa, el 10 de febrero de 1934 y murió en Cancún, México el 12 de diciembre de 2018. Fue un gran empresario de las telecomunicaciones, presidente de la Corporación Televicentro, fundador de Teletón Honduras y presidente del Club Deportivo Olimpia, el equipo más popular del país. JS