El euro supera los 1,16 dólares

Fráncfort (Alemania) – El euro subió este jueves y superó en algunos momentos los 1,16 dólares pero no logró mantenerse sobre ese nivel durante una jornada de menor volumen de negocios porque los mercados permanecieron cerrados en Estados Unidos debido a la celebración de Acción de Gracias.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1592 dólares, frente a los 1,1587 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1586 dólares.

La confianza en la economía de la zona del euro subió un poco en noviembre tras la mejora en el sector servicios, mientras la confianza del consumidor se mantiene estable, según la Comisión Europea (CE).

Las actas de la reunión de política monetaria del BCE de finales de octubre en Florencia (Italia) muestran que el Consejo de Gobierno consideró que las perspectivas no habían cambiado y que la incertidumbre también justificaba mantener los tipos de interés en el 2 %.

Las expectativas en que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés de nuevo en EEUU en diciembre y en 2026 limitan también la posibilidades de apreciación del dólar.

Estas expectativas se han visto reforzadas por rumores de que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, que ya se ha manifestado a favor de bajar los tipos de interés, sustituirá a Jerome Powell como presidente de la Fed cuando concluya su mandato en mayo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1576 y 1,1613 dólares. JS