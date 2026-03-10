El euro sube y supera los 1,16 dólares después de que bajara el petróleo

Fráncfort (Alemania) – El euro subió este martes y superó los 1,16 dólares tras la caída del precio del petróleo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que la guerra en Irán podría terminar pronto.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,1653 dólares, frente a los 1,1586 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1641 dólares.

El analista del mercado de divisas de ING Chris Turner considera que la apreciación va a durar poco tiempo porque lo que importa es la apertura del estrecho de Ormuz y que se reinicie la producción de petróleo en Oriente Medio.

A su vez los mercados reconsideran sus expectativas respecto a los movimientos de los tipos de interés del BCE y descuentan la posibilidad de una subida este año.

El gobernador del banco central de Lituania, Gediminas Simkus, dijo que «es importante mantener la calma para la próxima reunión de política monetaria».

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1607 y 1,1662 dólares. JS