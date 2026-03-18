El euro se mantiene alrededor de 1,15 dólares a la espera de la decisión de la Fed

Fráncfort (Alemania) – El euro se cambió este miércoles alrededor de 1,15 dólares a la espera de que la Reserva Federal (Fed) comunique su decisión sobre los tipos de interés y diga algo sobre sus perspectivas de inflación ante el estallido de la guerra en Irán.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1517 dólares, frente a los 1,1524 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1500 dólares.

El euro se mantuvo estable alrededor de los 1,15 dólares pese a que el precio del crudo brent se disparó por encima de los 108 dólares tras intensificarse los ataques en Oriente Medio.

Los mercados prevén que la Fed mantendrá el miércoles sus tipos de interés en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % y dirá el impacto que espera de la reciente subida de los precios de la energía por la guerra en Irán.

Los inversores descartan que la Fed vaya a recortar sus tasas en marzo o abril y consideran que hay una probabilidad del 75 % de que las mantenga también en junio.

Los mercados han pospuesto sus pronósticos de recorte de los tipos de interés en EEUU este año tras el estallido de la guerra en Irán.

Antes del conflicto y de la escalada de la violencia en Oriente Medio pronosticaban que la Fed iba a bajar el precio del dinero en varias ocasiones este año.

El Banco de Canadá dejó hoy inalterados sus tipos de interés en el 2,25 %. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) subió este martes su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4,10 %, y el dólar australiano se apreció.

La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en febrero con respecto a enero, hasta una tasa interanual del 1,9 %, debido principalmente al encarecimiento de los alimentos frescos y los servicios.

La energía fue el único componente que se abarató, con una caída de su precio del 3,1 % pero los próximos meses es muy posible que se encarezca tras la subida de los precios del petróleo y el gas.

Mercados y analistas prevén que el BCE dejará el jueves inalterada su tasa a los depósitos en el 2 %.

«El BCE será prudente a la hora de extraer conclusiones demasiado contundentes, dado el alto grado de incertidumbre que rodea las perspectivas», cree el responsable de análisis de deuda soberana de mercados desarrollados de MFS Investment Management, Peter Goves.

Para el BCE también será importante la respuesta de los Gobiernos, añade Goves.

Esta semana se reúnen también el Banco de Japón (BoJ), el Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Nacional Suizo (SNB) y el sueco Sveriges Riksbank y el BCE.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1491 y 1,1555 dólares. JS