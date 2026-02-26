El euro se estabiliza alrededor 1,18 dólares

Fráncfort (Alemania) – El euro se estabilizó hoy alrededor de los 1,18 dólares después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijera que la inflación se estabilizará en el objetivo del 2 % anual a medio plazo.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1795 dólares, como en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1814 dólares.

Lagarde dijo en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo que espera que la inflación se estabilice en el objetivo del 2 % a medio plazo y que los «esfuerzos» del BCE «han sido efectivos» para bajar la inflación.

Por ello, es probable que el BCE mantenga sus tipos de interés a los depósitos durante algún tiempo en el 2 %, algo que no apoya el tipo de cambio del euro porque los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) son más elevados.

La confianza económica en la zona del euro bajó en febrero, pero la confianza del consumidor subió, aunque sigue en negativo, si bien estas cifras apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio.

Tampoco la subida de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo la semana pasada en EE.UU., 4.000 más hasta 212.000, menos de lo previsto.

El dólar se fortalece en la medida en que actúa como activo seguro ante la incertidumbre en Irán y el riesgo a un ataque de EE.UU. a ese país, y porque los datos de la economía estadounidense son sólidos.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1782 y 1,1828 dólares. JS