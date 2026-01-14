El euro se cambia alrededor de 1,1650 dólares

Fráncfort (Alemania) – El euro se cambió hoy en una banda de fluctuación estrecha alrededor de 1,1650 dólares en una jornada en la que faltaron impulsos que dieran una dirección a los tipos de cambio.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1654 dólares, frente a los 1,1652 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1651 dólares.

Las ventas de los comercios minoristas subieron en EE.UU. en noviembre un 0,6 % respecto al mes anterior, algo más de lo esperado.

Los precios de producción aumentaron en noviembre un 3 % interanual y un 0,2 % respecto al mes anterior, cifras que muestran que la inflación persiste, pero el euro apenas reaccionó a estas cifras después de que el martes se publicara la subida de los precios de consumo en diciembre del 2,7 % interanual.

El impacto en el dólar del riesgo de que la Reserva Federal (Fed) pierda independencia es moderado.

El Gobierno de Donald Trump investiga al presidente de la Fed, Jerome Powell, por supuestamente engañar al legislativo estadounidense sobre el alcance y el coste de las obras en la sede central en Washington.

Powell considera que Trump le amenaza con una acusación penal por no bajar los tipos de interés.

Los mercados prevén que la Fed dejará inalterado el precio del dinero a finales de enero.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1636 y 1,1660 dólares. JS