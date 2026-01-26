El euro se acerca a los 1.19 dólares ante una posible intervención en el yen

Fráncfort (Alemania) – El euro se acercó hoy a los 1,19 dólares, hasta un valor máximo desde hace cuatro meses, ante la debilidad del billete verde tras rumores de intervención de EEUU y Japón para apoyar el yen.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1889 dólares, frente a los 1,1756 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1836 dólares.

El euro perdió posiciones después de que la confianza empresarial se mantuviera en Alemania en enero, pero después volvió a subir y se acercó a los 1,19 dólares.

La confianza empresarial se mantuvo en enero en Alemania porque la economía alemana comienza el año con poco impulso debido al deterioro en el sector servicios y pese la mejora en el sector manufacturero.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) se mantuvo en enero en 87,6 puntos, como en diciembre.

Anteriormente el euro subió con fuerza debido a que el dólar se debilitó después de que circularan en el mercado de divisas rumores de una intervención coordinada de EEUU y Japón para apoyar al yen.

«Nos gustaría seguir trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estadounidenses según sea necesario y responder adecuadamente», dijo este lunes a la prensa el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, en declaraciones recogidas por el medio económico Nikkei.

El dólar se ha debilitado en todos los ámbitos, tras los rumores de que EEUU podría ayudar a Japón a fortalecer al yen.

«Esta noticia ha generado un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados con las acciones bajando ligeramente y los precios de los metales preciosos subiendo», comentó el director de Estrategia de UniCredit, Luca Cazzulani.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York contactó el viernes a posibles contrapartes comerciales para verificar tasas de cambio disponibles en el par dólar-yen, informó el diario financiero estadounidense «The Wall Street Journal».

Estas verificaciones con frecuencia proceden a una intervención, por lo que los inversores redujeron sus posiciones en dólares el viernes.

Es posible que se produjeran grandes ventas de dólares en Japón.

Un yen fuerte debilitará al dólar a corto plazo y puede desencadenar inflación en EEUU, algo que dificultará el trabajo de la Reserva Federal (Fed), que el miércoles decidirá que hacer con sus tipos de interés, ahora en el rango entre el 3,50 y el 3,75 %.

Los mercados descuentan que la Fed mantendrá esta semana sus tipos de interés.

Se mantiene la aversión al riesgo en los mercados después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Canadá con aranceles del 100 %.

El comienzo de 2026 ha estado marcado por una incertidumbre política elevada tras la intervención de EEUU en Venezuela, las tensiones entre EEUU y la Unión Europea (UE) debido a Groenlandia y nuevos ataques a la independencia de la Fed.

Pese a estos factores, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense se ha mantenido muy estable porque se prevé que la Fed bajará los tipos de interés, la economía de EEUU es sólida, los inversores no están muy preocupados por la pérdida de independencia de la Fed y ha aumentado la demanda extranjera de esos bonos, según Cazzulani.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1835 y 1,1891 dólares. JS