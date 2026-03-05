El euro cae tras los datos de empleo de EEUU y la guerra en Irán

Fráncfort (Alemania) – El euro bajó este jueves tras la publicación de datos del mercado laboral estadounidense y ante la cautela por la guerra contra Irán de EE.UU. e Israel.

El euro se cambiaba hacia las 16.15 horas GMT a 1,1585 dólares, frente a los 1,1639 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1618 dólares.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se mantuvieron la semana pasada en EE.UU. en 213.000, cifras que impulsaron al alza al dólar.

El euro había recuperado algunas posiciones anteriormente después de que el viceministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijera que su país está dispuesto a detener la guerra con Israel y EE.UU., renunciando a perseguir sus planes nucleares, si Washington ofrece una oferta atractiva, según Sky News Arabia.

Pero el también viceministro de Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, lo negó, según la agencia de noticias estatal iraní, IRNA.

Los mercados financieros huyen del riesgo a medida que el conflicto en Oriente Medio se intensifica.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que la reacción a esta guerra dependerá de su duración.

«Si el conflicto es más duradero, entonces hay un riesgo de que cambien las expectativas de inflación» añadió De Guindos en la reunión europea del Instituto de Finanzas Internacionales celebrada en Bruselas.

La incertidumbre era elevada antes de los ataques a Irán y ahora ha aumentado.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, consideró que «si la guerra dura mucho tiempo, no serán buenos los efectos en la economía alemana, europea y global», rehusó comentar qué va a ocurrir con los tipos de interés y dijo que una guerra prolongada afectará a los precios de la energía y de consumo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1570 y 1,1647 dólares. JS