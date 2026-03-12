El euro cae después de que el petróleo volviera a subir

Fráncfort (Alemania) – El euro cayó este jueves después de que el precio del petróleo volviera a subir y superara los 100 dólares tras los ataques de Irán a los buques en el estrecho de Ormuz y pese a la liberación de reservas de crudo.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1522 dólares, frente a los 1,1571 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1547 dólares.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1511 y 1,1565 dólares.

La incertidumbre sobre Oriente Medio aumenta la demanda de dólares como divisa refugio.

El aumento de los precios de la energía eleva los riesgos de subida de la inflación y reduce la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés.

Los recientes comentarios de algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de que la subida de los tipos podría llegar antes de lo anticipado han llevado al mercado a descontar un incremento de un cuarto de punto en julio.

«El ataque de EE.UU. e Israel a Irán ha recordado abruptamente a los inversores que el dólar sigue siendo la divisa refugio de referencia cuando aumenta de repente la aversión al riesgo en los mercados», considera el estratega del mercado de divisas de UniCredit Roberto Mialich.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el billete verde se ha fortalecido e incluso ha superado a otras divisas consideradas refugio como el yen o el franco suizo.

«La duración y el alcance de la guerra en Oriente Medio son los dos impulsos principales para los mercados en este momento, superando datos económicos, diferenciales de tipos de interés y otros factores fundamentales», añade Mialich.

Tras el estallido de la guerra en Irán los inversores vendieron euros y compraron dólares para cubrir sus posiciones a largo plazo en el tipo de cambio.

Estas ventas llevaron al euro hasta casi 1,15 dólares, después se recuperó hasta 1,16 dólares cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el conflicto podría terminar pronto.

Sin embargo, esta recuperación resultó ser de corta duración debido a que la incertidumbre es elevada.

El dólar se depreció en 2025 y hasta el estallido de la guerra en Irán debido a la incertidumbre respecto a la economía estadounidense, los movimientos de la Fed y la política arancelaria de Trump, incluida la posibilidad de que pueda estar a favor de un dólar más débil para reducir el déficit comercial de EE.UU., especialmente antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, considera Mialich.

Estos factores podrían lastrar al dólar de nuevo una vez que concluya el conflicto, pero el dólar puede subir si este se prolonga, reforzando su posición de divisa refugio.

Durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio del año pasado el euro se depreció sólo un 1,4 % frente al dólar y cayó hasta 1,1451 dólares, pero después volvió a subir. JS