El euro baja ligeramente tras la Navidad a los 1,1771 dólares

Berlín – El euro se cambiaba a 1,1771 dólares este lunes, tras casi una semana sin datos oficiales de referencia debido a las fiestas navideñas.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1771 dólares, frente a los 1,1775 dólares registrados en vísperas de la Nochebuena.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,766 dólares.

El euro, que esta semana pasará a ser también la moneda de Bulgaria a partir del jueves 1 de enero, comenzó su última semana de 2025 con ligeras pérdidas respecto al billete verde.

La ligera caída de la moneda comunitaria tiene lugar cuando en Alemania, la mayor economía de Europa, registraban malas noticias económicas, pues, según un estudio del Instituto de la Economía Alemana (IW), un centro de estudios con sede en Colonia (oeste), la mayoría de las empresas germanas prevén reducciones de plantilla para 2026.

Según el IW, 22 de las 46 asociaciones de empresas sectoriales cuentan con esos recortes para 2026 y sólo nueve piensan que contarán con más empleados en el próximo año.

«Quien haya esperado en un temprano y amplio final de la crisis económica, estará decepcionado en 2026», señaló en un comunicado Michael Hüther, director del IW. JS