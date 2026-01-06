El euro baja hasta los 1,1693 dólares tras los datos de inflación franco-alemanes

Berlín – El euro se mantuvo este martes a la baja, cerca de la barrera de los 1,170 dólares, valor bajo el cual cayó la víspera, hasta los 1,1693 dólares, en un día marcado en Europa por los datos de inflación de Francia y Alemania, que experimentaron caídas en los precios.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1693 dólares, frente a los 1,1696 dólares del lunes, jornada en la que la moneda única cayó frente a los 1,1741 dólares con los que acabó la semana pasada.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este martes el cambio de referencia del euro en 1,1707 dólares, un valor superior al fijado la víspera (1,1664 dólares).

Este martes, por momentos, el euro, que llegó a estar en 1,1746 dólares, parecía reponerse a las consecuencias de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a cargo de EE.UU. en una operación militar el sábado, algo que llevaba el lunes a los inversores a refugiarse en el billete verde.

La moneda única siguió por debajo de los 1,1746 dólares en una jornada en la que se dieron a conocer los datos de inflación de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la zona euro.

En Alemania la inflación se mantuvo en el 2,2 % en 2025, el mismo porcentaje que el registrado en 2024, pese a que en diciembre del año pasado el alza interanual de los precios fue del 1,8 %, según los datos adelantados de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El país vecino, la inflación interanual se redujo una décima en diciembre y se situó en el 0,8 %, según la estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística (INSEE) de Francia.

El INSEE explicó esta desaceleración por la disminución de los precios de la energía (-6,8 %), en particular de los productos petrolíferos. JS