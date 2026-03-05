El estrecho de Ormuz solo ha registrado 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo

Londres – El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído en picado desde el inicio de la guerra de Irán y solo ha registrado unos 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, de acuerdo con datos recogidos este jueves por la Lloyd´s Market Association (LMA), vinculada a la entidad bancaria.

De los 3.000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos cien de media al día, ha disminuido hasta al menos 40 desde el pasado 1 de marzo, indicó hoy LMA en un comunicado remitido a EFE.

La directora ejecutiva de Lloyd´s Market Association, Sheila Cameron, recibió con satisfacción el «compromiso» del presidente estadounidense, Donald Trump, de impulsar el movimiento de buques no sancionados y sus productos básicos a través de Ormuz «con el fin de facilitar el comercio mundial y la estabilidad económica.

El paso de Ormuz, controlado por Irán, es un punto clave para el comercio de petróleo global, pues un 20 % del tránsito marítimo de crudo atraviesa este enclave y cualquier interrupción en el flujo de buques repercute directamente en los mercados e impulsa al alza los precios del crudo y del gas.

De acuerdo con la LMA, actualmente quedan unos 1.000 buques no sancionados -la mitad de ellos petroleros y gaseros-, con más de 1.000 toneladas brutas y un valor estimado de seguro de embarcaciones superior a los 25.000 millones de dólares (casi 21.600 millones de euros).

En esta línea, la asociación de mercado de Lloyd´s explicó que actualmente la mayoría de los buques están fondeados en el golfo Pérsico, ante la preocupación de los capitanes por la seguridad de las embarcaciones y sus tripulaciones y la «incertidumbre» del conflicto. JS