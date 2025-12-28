El este de España, en alerta por un temporal que ha dejado a tres personas desaparecidas

Madrid – El este de España se encuentra azotado por un temporal que ha provocado inundaciones puntuales en provincias como Murcia o Málaga y que mantiene en alerta a otras como Granada, Almería y la Comunidad Valenciana, con tres personas desaparecidas.

«Máxima precaución ante las fuertes lluvias y el temporal que azota distintos puntos del país», dijo en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las tres desapariciones han tenido lugar en la comunidad autónoma de Andalucía.

En Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga, no se tienen noticias desde las 23:00 horas del sábado (22.00 GMT) aproximadamente, cuando más llovía, de dos hombres de 53 y 54 años. Su vehículo ha sido localizado volcado en el cauce del río Fahala con importantes daños.

Por su parte, en Granada se busca a un joven que fue arrastrado este domingo por la corriente del arroyo de la Cañada cuando intentaba cruzar el cauce desbordado con su motocicleta junto a un amigo que logró ponerse a salvo.

El temporal avanza hacia el este

El temporal ha avanzado este domingo por el sureste y este peninsular, donde algunas zonas de Murcia estuvieron toda la mañana en aviso rojo por lluvia, la alerta de máximo nivel, y Almería y la Comunidad Valenciana están en naranja, la segunda de mayor intensidad.

Una tromba de agua sacudió la provincia de Murcia desde la madrugada, con acumulados que en algunas localidades podrían alcanzar los 65 litros en una hora. La propia Murcia capital registró embolsamientos de agua en algunas calles y desbordamiento de ramblas.

En Alicante se desbordaron varios barrancos, y en Valencia, también en la Comunidad Valenciana, la precipitación acumulada en una hora puede ser de 40 litros por metro cuadrado, pero se esperan acumulaciones de 150 litros en menos de 12 horas en algunos puntos.

Desalojos y rescates

Málaga estuvo hasta las 04:00 de la madrugada (03:00 GMT) en aviso rojo. El río Guadalhorce alcanzó niveles de cauce históricos, que posteriormente comenzaron a descender, y en algunos municipios hubo que hacer desalojos y rescates. Esa provincia de Andalucía ha registrado más de 340 incidencias en 27 municipios.

El temporal se fue trasladando a primera hora desde allí al litoral de Granada y Almería.

En aviso amarillo por lluvia, pero con riesgo más moderado, están además Albacete, Alicante, Teruel y Castellón, y las zonas de montaña de Girona por riesgo de aludes.

Por su parte, Cataluña mantiene activadas las alertas por elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales tras el temporal de los últimos días.

Seis carreteras secundarias tenían al mediodía de este domingo cortes por la lluvia en Córdoba, Almería, Murcia, Girona y Castellón, mientras que la nieve y el hielo afectan a trece vías secundarias, con tramos cortados en nueve, y hay retenciones en varios puntos de la red viaria, pero se espera que el temporal vaya abandonando la península el lunes. JS