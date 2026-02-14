“El Estado está en rojo; debemos L17 mil millones y hay que pagarlos”: Nasry Asfura

Tegucigalpa– El presidente Nasry Asfura reveló este sábado que “estamos en números rojos; debemos 17 mil millones y hay que pagarlos”, al referirse a la situación financiera que enfrenta el país.

-El gobierno ha recibido demandas y embargos superiores a los 3 mil 300 millones de lempiras, manifestó.

El mandatario reconoció que la deuda representa un fuerte desafío para la administración pública y subrayó la necesidad de tomar decisiones responsables para garantizar la estabilidad económica.

Asfura enfatizó que su gobierno trabaja en la implementación de medidas orientadas a sanear las finanzas y cumplir con los compromisos adquiridos.

Asimismo, reiteró que el objetivo principal es ordenar las cuentas del Estado sin afectar los programas sociales ni la inversión en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Aseguró que son miles las demandas contra el Estado y no es que no se quiera honrar con las deudas del Estado, pero hay que priorizar.

En ese sentido, dijo que se están tomando acciones para poder salir de las mismas y que no haya nuevas demandas por despidos.

“Sufrimos de muchas demandas injustas, porque no solo es el reintegro, hay que pagar sueldos caídos y reajustes salariales, todo esto genera un impacto fuerte para el Estado”, indicó.

Apuntó que Honduras vivió momentos difíciles para su democracia, por lo que el Congreso Nacional debe de tomar las mejores decisiones para el país. IR