El Estado debe promover la lectura de la Constitución, para formar ciudadanos: Edmundo Orellana

Tegucigalpa – Ante la iniciativa de ley de promoción de la lectura de la biblia en las escuelas hondureñas, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana objetó que el Estado debe promover la lectura de la Constitución, para formar ciudadanos.

En ese orden, dijo que una moción aprobada es obligatoria cuando la ley lo prevé (interpelación, p. ej.) La lectura de la biblia, si no es ley, es recomendación.

En ese contexto, cuestionó ¿Por qué el Congreso no promueve la Constitución?

Violando la Constitución, el Congreso promovió la reelección; aprobó las ZEDEs y la impunidad para diputados; ahora atenta contra la laicidad del Estado. ¿Qué otra sorpresa nos ofrecerán los diputados?, refutó el también exfiscal general del Estado.

Cabe señalar que en la última sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una moción de ley para que la lectura de la biblia se incorpore en los centros educativos.

Zambrano comentó que esta idea se ha socializado con las autoridades de la Iglesia Evangélica e Iglesia Católica de Honduras.

Sostuvo que este no es un tema de religión, sino de inculcarles valores en los niños que se han perdido en la juventud y la niñez hondureña.