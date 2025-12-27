“El estado de excepción no puede seguir”: presidente electo

Tegucigalpa- “En Honduras no se puede seguir bajo estados de excepción permanentes”, dijo claramente el presidente electo Nasry Asfura, en referencia al tema de seguridad en el país.

Asfura afirmó que su gobierno actuará con intensidad desde el primer día.

Nasry Asfura, en declaraciones al programa Conclusiones de CNN-Español, se refirió a distintas temáticas.

El presidente electo, aseguró que su gobierno impulsará una política de seguridad basada en el fortalecimiento de las instituciones nacionales y en la generación de empleo, descartando la aplicación de modelos externos.

LEER: Nasry Asfura, presidente electo de Honduras

Consultado sobre si continuará con el estado de excepción en Honduras mismo que el actual gobierno ha mantenido los últimos tres años pese a las críticas y constantes recomendaciones de organismos de derechos humanos, Asfura fue claro al señalar que en Honduras no se puede seguir bajo estados de excepción permanentes, sino que se debe confiar en las instituciones del país”.

“El Ministerio Público y Ministerio de Seguridad y todas las instituciones encargadas (…), si les damos todos los instrumentos necesarios para que puedan accionar, definitivamente la seguridad va a mejorar”, expresó.

Desde, que entró en vigencia el estado de excepción, el Conadeh atendió mil 30 quejas de diversos sectores de la población contra los cuerpos de seguridad del Estado.

No obstante, el mandatario electo enfatizó que la seguridad no puede abordarse de manera aislada, sino de forma integral, priorizando la atracción de inversión y la creación de oportunidades de empleo. A su juicio, el desempleo es una de las principales causas de la inseguridad en el país.

“Hoy donde nosotros vamos, cualquier encuesta que hacemos, una de las primeras necesidades de la gente es el empleo. Estoy seguro de que al fortalecer la inversión y el empleo se reducirá significativamente el tema de la inseguridad”, afirmó.

Asfura prioriza relación con Estados Unidos y anuncia revisión de vínculos con China y Taiwán

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, afirmó que su gobierno se enfocará en buscar las mejores condiciones para el país, priorizando los intereses nacionales y el bienestar de la población, especialmente en materia de relaciones internacionales y migración.

Asfura reveló que sostuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien lo felicitó tras su triunfo electoral. El mandatario electo agradeció la llamada y señaló que existen “muchas cosas que hay que tratar entre ambos países”, por lo que espera tener la oportunidad de visitar Washington para dialogar sobre temas de interés común.

“El presidente debe buscar las mejores condiciones para su país, para su gente y para todo el pueblo. A donde más nos convenga y donde tengamos intereses en común, ahí nos vamos a enfocar para traer bienestar a Honduras”, expresó.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer los lazos bilaterales, tomando en cuenta que alrededor de 55,000 hondureños estaban amparados por el TPS y que cerca de dos millones de hondureños residen en territorio estadounidense.

“Tenemos que darles seguridad y tranquilidad a los hondureños que viven y trabajan en Estados Unidos, que se esfuerzan diariamente para sacar adelante a sus familias”, manifestó.

Asfura señaló que su administración también dará prioridad a temas clave en la relación con Estados Unidos, como la migración, los aranceles y las remesas, subrayando la necesidad de ofrecer seguridad jurídica para atraer inversión extranjera

En relación con la política exterior, Asfura subrayó que actuará con responsabilidad y pragmatismo, evaluando cuidadosamente las alianzas internacionales. Sobre la relación con China, indicó que su administración analizará qué es lo más conveniente para Honduras, sin descartar ninguna opción que genere beneficios concretos para la nación.

Asimismo, señaló que una vez iniciado su gobierno se revisarán los compromisos firmados por la actual administración, incluyendo los relacionados con China, para “actualizar las opciones” y tomar decisiones que respondan al interés nacional.

En el tema de Venezuela, dijo que es difícil mantener relaciones con un país donde no hay democracia. Sin embargo, destacó que todos los países de la región pueden trabajar para mejorar las situaciones de sus países.

Asimismo, destacó la importancia del liderazgo desde la Presidencia para marcar el rumbo del país. “Yo creo en los buenos ejemplos que se pueden dar desde una Presidencia de la República, para que todo el engranaje gubernamental siga el mismo compás y el mismo ritmo”, indicó.

Municipalización

En materia de gobernabilidad, Asfura recordó su experiencia como alcalde y aseguró que trabajará de la mano con los 298 alcaldes del país, sin distinción de afiliación política. “Vamos a trabajar con todos los alcaldes, independientemente de su partido, porque se trata de resolverle los problemas a la gente”, sostuvo.

El presidente electo reconoció que Honduras enfrenta múltiples retos en áreas como empleo, salud, infraestructura, turismo y seguridad, por lo que llamó a no perder tiempo. En ese sentido, afirmó que su gobierno actuará con intensidad desde el primer día.

“No hay tiempo que perder. Son cuatro años de gobierno, pero hay que convertirlos en trabajo y esfuerzo como si fueran ocho. El país ya no espera, hay que dar soluciones”, concluyó.

El presidente electo también fue consultado por el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández, a lo que dijo que es una potestad del presidente Donal Trump, y en el potencial caso de que el señor Hernández retorne a Honduras, dijo que quien debe juzgarlo con independencia son las instituciones de justicia.

Nasry Asfura, insistió en que la gente espera respuestas para mejorar sus vidas y que el trabajará arduamente para dar esas respuestas.LB