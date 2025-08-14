El español Pablo Alborán debutará en formato sinfónico en la «capital musical» de Colombia

Bogotá.- El cantautor español Pablo Alborán cerrará el próximo 7 de septiembre la sexta edición del Ibagué Festival, celebrado en esta ciudad del departamento del Tolima (centro), conocida como la «capital musical» de Colombia, debido a su rica tradición musical y folclórica, así como por los numerosos festivales y eventos.

Alborán ofrecerá a su público colombiano ‘Mi versión de la belleza’, el primer concierto sinfónico de su carrera, en el que interpretará algunos de sus éxitos como ‘Saturno’, ‘Solamente tú’ y ‘No vaya a ser’, acompañado por la Orquesta del Conservatorio del Tolima, según un comunicado de los organizadores del festival.

Sobre el escenario también estará el productor colombiano Julio Reyes Copello, ganador de 14 premios Grammy y Latin Grammy, con quien Alborán mantendrá un diálogo en vivo sobre su trayectoria y sus procesos creativos.

El recital tendrá lugar en el Teatro Tolima y forma parte de una programación que, entre el 4 y el 7 de septiembre, reunirá a figuras del pop y la música académica, así como a jóvenes talentos iberoamericanos en talleres, charlas y experiencias formativas para impulsar nuevas carreras musicales.

Alborán, de 36 años, ha sido nominado en 25 ocasiones al Latin Grammy y una vez al Grammy, y desde que debutó en la música en 2010, ha consolidado una trayectoria internacional con discos de platino en varios países.

El artista ha confirmado que regresará a Bogotá en abril de 2026 como parte de su ‘Global Tour’, una gira mundial que recorrerá más de 20 países de América y Europa y que arrancará en marzo en Santiago de Chile.

La serie de conciertos coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Clickbait’ y con la preparación de su séptimo álbum de estudio, previsto para finales de este año. EFE/ir