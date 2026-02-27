El español José Francisco Molina es el nuevo DT de la selección de Honduras

Tegucigalpa – El exfutbolista español José Francisco Molina se convierte en el nuevo director técnico de la selección de Honduras, se confirmó este viernes.

– El nuevo timonel de la H, tiene una reconocida carrera en el fútbol español e incluso fue campeón con el Atlético de Madrid. Además, fue director deportivo de la selección de España de 2018-2023.

La Federación de Fútbol de Honduras anunció oficialmente la contratación de José Francisco Molina como nuevo Seleccionador Nacional, con miras al Mundial de 2030.

“Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra Selección Nacional. Nuevo Camino. Nueva Ilusión”, destaca la publicación de la FFH.

Molina Jiménez, nacido en Valencia, España, el 8 de agosto de 1970, es un exfutbolista y entrenador español. Como jugador, su demarcación era la de portero. Además, jugó en el Valencia, Atlético de Madrid, Albacete, Levante y La Coruña.

Como DT ha dirigido en inferiores del Villarreal, Getafe, Kitchee SC (Hong Kong), Atlético de Kolkata (La India) y Atlético de San Luis (México). Fue director deportivo de la selección de España de 2018-2023. JS