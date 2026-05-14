El español Ismael Rescalvo, nuevo entrenador del Alajuelense

San José – La Liga Deportiva Alajuelense, uno de los equipos de fútbol más populares de Costa Rica, anunció este jueves la contratación del español Ismael Rescalvo como su entrenador para la temporada 2026-2027.

«Rescalvo llega a la institución con una trayectoria sólida, amplia y reconocida en el fútbol sudamericano y mexicano, respaldada por una carrera forjada en escenarios de alta exigencia y por una marcada capacidad para desarrollar talento joven, ordenar procesos competitivos y potenciar planteles con visión estratégica», informó el Alajuelense en un comunicado.

El equipo costarricense destacó la experiencia de Rescalvo con clubes como los colombianos Envigado, Independiente Medellín, Deportes Tolima e Independiente del Valle; los ecuatorianos Emelec y Barcelona; el boliviano The Strongest y el mexicano Mazatlán.

El Alajuelense subrayó que el entrenador español «ha dejado huella por sus resultados, capacidad de trabajo, su lectura del juego y su liderazgo en contextos complejos» y que es un «especialista en metodología, tecnificación y formación de élite».

«Poco hay que decir cuando sabes que Liga es el club más importante de Costa Rica. Eso ya te marca el camino», declaró Rescalvo, quien afirmó que llega con una «motivación muy grande» para trabajar «con motivación y compromiso».

El entrenador español dijo que tiene conocimiento del fútbol costarricense y de la plantilla del Alajuelense, y que además sabe que los objetivos inmediatos del club son pelear por el título local y el de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Rescalvo sustituye en el cargo al costarricense Óscar Ramírez, una leyenda del club como jugador y entrenador, quien dejó el puesto luego de que el equipo finalizara en la quinta casilla de la etapa regular del Torneo Clausura, lo que le dejó fuera de los cuatro que clasificaron a las semifinales.

Alajuelense es uno de los clubes más populares del fútbol de Costa Rica y uno de los más laureados con 31 títulos locales, los mismos que tiene el Herediano y por debajo del Saprissa, su máximo rival, que suma 40. JS