El escrutinio especial podría tardar ocho días: CNE

Tegucigalpa – El codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida dijo este sábado que el escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas podría durar hasta ocho días, al tiempo que anunció no se tiene definido cuándo arranca ese proceso.

– Se prevé iniciar en las próximas horas el escrutinio especial luego que se agoten algunos requisitos que la ley ordena.

– Primero se cumplirá con el escrutinio especial y luego se agotará las peticiones de las partes.

“Tenemos previsto iniciar el escrutinio especial este fin de semana, se están afinando los procedimientos y formalismos internos. De hace paso a paso, cada uno de los procesos establecidos que lleva una serie de actividades que hay que ir documentando. Si no se inicia este fin de semana, lo haremos una vez que el pleno tenga aprobado esa certificación”, detalló.

El funcionario electoral explicó que el viernes se hizo la capacitación de cada uno de los miembros de la Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), igualmente se afinan los últimos detalles para que dé inicio el escrutinio especial de cada una de las actas con inconsistencias en el nivel electivo presidencial.

Señaló que por cada partido político se han requerido 200 miembros para que integren las JEVR para cada turno -uno de día y otro de noche-. Cada una de las credenciales se entregará en las próximas horas.

Bastida citó que existen más de 2 mil 700 actas con inconsistencias en el nivel electivo presidencial, pero hay otro número importante en los otros dos niveles: corporaciones municipales y diputados.

En el momento que arranque el escrutinio especial será informado de forma pública para que la población esté enterada sobre este procedimiento que llevará a cabo el órgano electoral.

El codirector de Formación Política Electoral, especificó que el proceso de escrutinio especial podrá ser seguido en tiempo real por el canal de Youtube del CNE, para eso se han instalado 250 cámaras de alta definición en el Centro Logístico Electoral (CLE).

Puntualizó afirmando que “con todo lo que tenemos previsto en inconsistencias creemos que este proceso podría durar hasta ocho días”.

El proceso electoral hondureño enfrenta un retraso significativo: según datos oficiales, las actas contabilizadas muestran que el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con aproximadamente 40,5 % de los votos, seguido del derechista Salvador Nasralla, con cerca de 39,2 %, mientras que la izquierdista Rixi Moncada, del partido de la actual presidenta Xiomara Castro, se encuentra en tercer lugar con 19 %.

A dos semanas de las elecciones generales de Honduras, el país aún no conoce el virtual ganador mientras se sumerge en una espiral de polémicas alrededor del lento escrutinio del ente electoral, rechazado por varios partidos políticos, con constantes parones y acusaciones de un presunto fraude, a lo que se suma este sábado un recuento especial de más de 2,000 actas con inconsistencias. JS